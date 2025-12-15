毎日バスを運転している「路線バス」の運転手。年末年始も休みがなく、忙しそうに見えますが、年収はどれくらいなのでしょうか？

路線バスの運転手の平均年収は？

路線バス運転手の平均年収を見てみましょう。総務省統計局の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、バス運転手の年収は図表1の通りです。

なお同調査における「バス運転手」には「路線バス運転手」以外のバスドライバーも多く含まれている可能性があるため、一つの参考資料としてご覧ください。

図表1

金額（企業規模10人以上） きまって支給する現金給与額 396万6000円（月33万500円×12ヶ月） 年間賞与その他特別給与額 64万5300円 合計 461万1300円

出典：総務省統計局「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

全体平均では、年収は「461万1300円」でした。ただし企業規模によって年収は数十万円変わります。以下に、企業規模を「10～99人」「100～999人」「1000人以上」に分けた場合の年収をまとめました。



・10～99人：394万5800円

・100～999人：458万4000円

・1000人以上：526万1300円

企業規模が大きいほど、運転手の年収が高くなっています。このことから、企業規模によって、100万円を優に超える年収差が出ていることが分かります。

なお国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、令和6年12月31日時点での給与所得者の平均給与は、「478万円」でした。バス運転手の平均年収は、給与所得者全体の平均年収より17万円ほど低い計算です。



路線バスの運転手の仕事内容

路線バスの運転手は、名称通り路線バスの運転が主要な業務です。乗客の安全を図りつつ、運行時刻もしっかり守り、目的地へ到着する責任を負います。

1日の基本的な業務フローは、以下の通りです。



・営業所に出勤する

・運行する路線を確認する

・エンジンオイルや燃料、ブレーキなど車両状態の確認をする

・運行を開始する

・運行終了後に日報記入や点呼を済ませる

運行時には、乗客の乗降時に安全確認を徹底し、乗降扉の開閉や運賃の回収などを行います。また次の停留所を案内したり、乗客に注意喚起のアナウンスをしたりします。状況によっては、乗客の移動をサポートするために、乗り換え案内や地理の案内なども行うことがあるようです。



路線バスの運転手になるには？

路線バスの運転手になるために、特別な学歴は必要ありません。求められるスキルは、運転の技能や注意力、コミュニケーション能力、適切な判断力などです。

必要な免許は「大型第二種自動車免許」で、運転経験が通算3年以上必要とされます。例えば、高校卒業後に大型第二種自動車免許を取得し、バス会社で運転手として就職するケースがあります。あるいは大学や短大、専門学校などを経て、大型第二種自動車免許を取得し、その後就職するケースもあります。

また、「運転経験が通算3年以上」という条件を踏まえ、観光バスやトラック、タクシーなどの運転手を経験してから、路線バスの運転手として転職する人も多いようです。



年収の特徴を知って路線バス運転手への理解を深めよう

路線バス運転手の平均年収は約461万円でした。ただし年収は、企業規模によって大きく変動します。所属している営業所や勤務形態によっては、100万円を超える年収差があるようです。

給与所得者全体の平均年収と比較した場合、路線バス運転手の年収は少々低めです。一方で、企業規模が大きいところで働く路線バス運転手の場合は、全体の平均年収を大きく上回る傾向があります。このように年収の傾向を知ることで、路線バス運転手という職業についての理解を深めておきましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー