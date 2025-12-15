【メリーチョコレート】オムライスにクリームソーダ、喫茶店メニューがチョコレートに!?「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル！
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造・販売を手掛ける「メリーチョコレート」では、レトロ喫茶に並ぶ、色とりどりのドリンクやスイーツをモチーフにした大人気ブランド「はじけるキャンディチョコレート。」を2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始。2026年1月上旬からは、全国百貨店、量販店の対象店舗で順次展開します。
2025年のリニューアルでは、「オムライス風」や「ミックスジュース」など新フレーバーも多数登場！ 「レトロ喫茶に並ぶ、色とりどりのドリンクやスイーツ。どこかで味わったことがある…」そんな懐かしい気持ちを新感覚チョコレート「はじけるキャンディチョコレート。」が呼び起こしてくれますよ。
気になる商品ラインナップは？
全店舗共通の商品
・チョコレート各種
忘れられない清涼感のコーラフロート風味や、すっきりとさわやかなサイダー風味、香り立つメロンサイダー風味、ミックスジュース風味に甘酸っぱいいちごソーダ風味まで。盛りだくさんのラインナップです。
・缶各種
5種類のドリンクモチーフの「はじけるキャンディインチョコレート。」をレトロな缶に入れた商品に（大小2サイズ）、とろける甘さと華やかな甘さのホットケーキ・ショートケーキ風味のキャンディインチョコレートも。
百貨店限定商品
・喫茶メニュー缶
全種類の「はじけるキャンディインチョコレート。」を、喫茶店のメニューをイメージした缶に集めた一品。
・フルーツサンド缶
果物が複雑に混ざり合う、フルーツサンド風味の「はじけるキャンディインチョコレート。」。
・オムライス缶
みんな大好き、かなり意外なオムライス風味のチョコレートです。
新しい食感だけど、懐かしい。この気持ちをだれかにシェアしませんか？
Text：川嶋洸生
