熟成ロースステーキ「1000円」　ライス、キムチ・牛しぐれ、味噌汁が食べ放題に…人気「ステーキチェーン」が新店舗オープン

ステーキとライスにこだわる新スタイルのステーキハウス「感動の肉と米」が、2025年12月22日（月）に新店舗「武蔵村山店」をオープンする。※文中価格は全て税込表記

「1000円」前後で熟成ステーキを味わうことができるのが特徴の「感動の肉と米」。また同価格内で「ライス・味噌汁・ライスの“お供”」が食べ放題になるのも魅力の一つ。店舗のシステムは、「券売機で注文」→「肉受け取り」→「ライス盛付け」→「食べ放題セルフコーナー」→実食→片付け、の半セルフサービスではあるが、その分「提供の速さ」は重要視しているという。

肉はもちろんのこと、ライスにもこだわるのが「感動の肉と米」。国産ブランド米を、高火力の羽釜で炊き上げ、最新型の盛り付け機で提供しているため、ふっくらツヤツヤのライスが味わえるという。ちなみに、ライスの“お供”は、「国産牛しぐれ」、兵庫県産「白菜キムチ」を用意。

【ライス・味噌汁・ライスの「お供」が食べ放題】

〈メニュー紹介（一部）〉

・熟成ロースステーキセット レギュラー1,000円 ※人気No.1

・熟成ハラミステーキセット レギュラー1,100円

・熟成赤身カットステーキセット レギュラー1,100円

・極旨！粗挽きハンバーグセット レギュラー900円

・極旨！粗挽きチキンステーキセット レギュラー880円

【店舗情報】

店名：感動の肉と米 武蔵村山店

営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）

住所：東京都武蔵村山市中央1-117-1

開店日：2025年12月22日(月)

定休日：年中無休