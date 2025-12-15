国内外でホテルなどを展開する「星野リゾート」が来年夏、北九州市にホテルを開業することを、15日に明らかにしました。福岡県内に進出するのは初めてです。

国の内外で地域の景観を生かした温泉施設や非日常を演出するホテルなど、74の施設を展開する「星野リゾート」。北九州市役所で発表したのは。



■星野リゾート 企画開発グループディレクター・瀬尾光教さん

「関門海峡の朝から夜にかけての移り変わりを楽しんでもらえるような、新たなスポットとなることを目指しています。」

福岡県内、初進出となるのは「BEB5門司港 by 星野リゾート」です。来年7月に北九州市の門司港レトロ地区にオープンします。



119の客室は全て関門海峡に面したオーシャンビューです。「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとした、カジュアルなホテルです。

最上階には、関門海峡が一望できる24時間営業のパブリックスペースを備えています。

ホテルの下には商業施設も併設され、門司港焼きカレーの専門店や寿司店など、地域の名物が堪能できる店が入る予定です。



■地元の人

「できるの？どこに？私、星野リゾート大好きよ。町の誇りにもなるよね、星野リゾートがきたよって。門司だけど泊まってみたいな。」

「泊まる人もそんなにいないし、素通りの町でしょ、門司港。なにかができてにぎわえば、町全体として潤えばいいかな。」



北九州市によりますと、門司港レトロ地区は年間210万人が訪れる九州有数の観光地ですが、日帰り観光が多く、宿泊につながりにくいことが課題となっていました。



門司港レトロにある土産店も期待を寄せます。



■にたはら 店舗運営マネージャー・仁田原 繁さん

「門司港に新しい流れを作る。そういった気持ちで、星野リゾートさんが来てからどんどん発展していけばいいなと思っています。

星野リゾートによる福岡初のホテルの開業は、来年7月24日の予定で、料金は1泊6600円からとなっています。予約は15日から受け付けているということです。