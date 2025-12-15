【1位〜6位】12月16日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】乙女座
総合運：★★★★★
これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じあっていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。
なにを言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。やさしい雰囲気を絶やさないでください。
金運
自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話のなかで、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！
ラッキーアイテム：ディフューザー
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】牡牛座
総合運：★★★★★
あなたの発言や行動に、まわりから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。
恋愛運
恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。
金運
人付きあいで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。
ラッキーアイテム：香水
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】蠍座
総合運：★★★★☆
たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうなうれしい日。また、あなたもまわりの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。
恋愛運
すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずにまわりの人に伝えて。恋の味方がだれなのか、すぐにわかるはず。
金運
自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付きあっているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！
ラッキーアイテム：ゴールドアクセ
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】牡羊座
総合運：★★★★☆
懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
恋愛運
思い切った行動や発言をすると、相手からもうれしいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
金運
｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日はだれに対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】双子座
総合運：★★★☆☆
ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
恋愛運
恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友だちとおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ちつき、不満も消えていくでしょう。
金運
ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
ラッキーアイテム：絆創膏
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】天秤座
総合運：★★★☆☆
テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭の中が整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
恋愛運
今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友達を選んで。
金運
人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かに何かをプレゼントしたくなったりと、人付き合いでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
ラッキーアイテム：電卓
ラッキーカラー：カーキ