香港・大埔大規模火災チャリティ上映会で、 ルイス・クーやトニー・ウーら出演の3作品を上映決定！

2025年11月に香港・大埔で発生した大規模火災を受け、日本の香港映画関係者がチャリティ上映会を開催。ルイス・クー主演『私立探偵』、トニー・ウーのデビュー作『最初の半歩』、話題作『グッド・ゲーム』の3作品を池袋HUMAXシネマズで上映する。

2025年11月26日に香港・大埔地区の集合住宅で起きた大規模火災。犠牲となられた方々や被災された方々を思い胸を痛めている人も多いだろう。香港映画でその街並みに親しみ、また実際に訪れたことがあるならば、悲しみもひとしおなのではないだろうか。

今回、「映画を通じて何か力になれないか」と思い立った日本の香港映画関係者たちが、12月26日〜28日に、池袋HUMAXシネマズで香港映画のチャリティ上映会を開催。「選りすぐりの作品をみてもらいたい」と、「香港映画祭2021」および「香港映画祭2025 Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema 香港映画の新しい力」にて大好評だった珠玉の3作品を取り上げる。上映に先立ち、作品をご紹介！

探偵もの好きなら見逃せない！ ルイス・クー主演『私立探偵』

『私立探偵』（原題『私家偵探』2025年／広東語・北京語／103分） ©︎2025 One Cool Film Production Limited Wishart Media（Xixian New Area）Co., Ltd.

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のルイス・クー（古天樂）主演、ソイ・チェン（鄭保瑞）プロデュースによる本格クライム・サスペンス。脚本にほれ込んだルイス・クーだが探偵役は初めてだったそう。

〈STORY〉 結婚を機に香港を離れ、マレーシアで小さな探偵事務所を営むアウヨン。舞い込むのは迷い犬探しなど軽い依頼ばかりで、仕事も家庭生活も冴えない日々。そんな中、同時期に受けた3件の浮気調査が、思いがけず連続殺人事件へとつながっていく。探偵としてのプライドを懸け、アウヨンは真相に迫る。

監督／ジョナサン・リー（李子俊）、チャウ・マンユー（周汶儒）

出演／ルイス・クー（古天樂）、クリッシー・チャウ（周秀娜）、リウ・グァンティン（劉冠廷）

青春スポーツ映画好きならこれ！ 『最初の半歩』

『最初の半歩』（原題『點五步』2016年／広東語／95分） ©︎2016 Flash Glory Limited

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で人気を得たトニー・ウー（胡子彤）のデビュー作であり、本作で第36回香港電影金像奨の最優秀新人賞を受賞。実在の野球チームをモデルとしている。

〈STORY〉1984年、英中共同声明が調印され、香港返還が正式に決まった。激動のさなかに、香港初のユース野球チームが誕生する。10名の若き選手たちは、試合では失敗続き。時代とともに将来への不安と向き合い、「野球を続けるか、諦めるか」という葛藤を抱えながらも、一歩ずつ成長していく。そして迎える、日本チームとの運命の一戦。

監督／スティーヴ・チャン（陳志發）

出演／リウ・カイチー（廖啟智）、ラム・イウセン（林耀聲）、トニー・ウー（胡子彤）

eスポーツ界のチームの絆を描き、背中を押してくれる一作。『グッド・ゲーム』

『グッド・ゲーム』（原題『觸電』2025年／広東語／95分） © 2025 One Cool Home Limited / the Government of the Hong Kong Special Administrative Region

今年の第62回金馬奨で、映画《大濛》での主演男優賞をわずか一票差で逃したウィル・オー（『グッド・ゲーム』ではボンド役）の好演や、70年代からカンフー映画で活躍するロー・モンが演じる温かな夫役に心動かされる。ゲーム内のアバターを、プレイヤーとは別の俳優が演じるというユニークな設定が光り、絆が深まる過程とアクションが軽快に絡み合う。香港では口コミで興行収入を伸ばした。

〈STORY〉利己的なプレイで仲間に見放され、試合にも敗れた元スターeスポーツ選手のボンド。失意の中で出会ったのは、寂れたネットカフェの店主とその娘、そしてゲーム好きの年配夫婦だった。寄せ集めの仲間たちとチームを結成し、トーナメント優勝を目指して再起を図る。

監督／ディクソン・リョン（梁國輝）

出演／アンドリュー・ラム（林敏驄）、ウィル・オー（柯煒林）、クリスティーン・ン（伍詠薇）、ロー・モン（羅莽）

どの作品も劇場で観たい！ との声が多数集まる人気作ばかり。貴重な上映となるので見逃さないようチェック必須だ。さらに、今回のチケットには、天下一電影發行（One Cool Pictures Limited）の素材提供によるオリジナルブックレットもついてくるというので、さらに期待は高まる。

なお、売り上げは、劇場使用料・上映素材費・字幕上映料など、上映に必要な実費を控除したうえで、すべてを香港特別行政区政府の「Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po（大埔宏福苑援助基金）」へ寄付される。

香港・大埔大規模火災 被災者支援チャリティ上映会

Information

日程：2025年12月26日（金）・27日（土）・28日（日）

会場：池袋HUMAXシネマズ（東京都豊島区）各日1回上映

料金：各回4,000円（オリジナルブックレット付き／素材提供：天下一電影發行）

チケット販売開始：2025年12月19日（金）24時（＝12月20日（土）0時）

公式サイト