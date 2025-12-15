Amazonにて「30MM×AC6」コラボプラモ「スティールヘイズ」や「ミルクトゥース」などが販売再開！
【Amazon：30MM×AC6 プラモデル】 12月15日 販売再開
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
Amazonにて、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」などが販売再開している。
今回Amazonにて2026年1月に再入荷予定のプラモデルが販売再開しており、「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」や「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」、「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」などが販売していることが確認できた。
なお2026年1月再入荷分のため、発送が2026年1月4日以降となっている。
12月15日17時30分ごろの販売状況
