【冬に食べたい】寒い日にはおすすめ！見た目も味も楽しめる“あったかスイーツ”にフォーカス（静岡）
毎日、寒い日が続いていますが、そんな中、いま注目を集めているのが、冬に食べたい。見た目も味も楽しめる「あったか～いスイーツ」。ハンバーガー店が手掛ける、大人気のチーズケーキは見た目も味もビックリ。
（客）
「なんか新しい感じ」
（客）
「初めてです」
静岡初出店の人気チョコレートブランドからは、濃厚なチョコレートスイーツが登場。
「あったまります。体が」
（客）
「ドリンクというよりは食べるスイーツみたいな…」
人気のパンケーキ専門店では、想像を超える驚きのパンケーキと天然はちみつのコラボが。
（客）
「新食感でとってもおいしかったです」
（客）「神の味ですね」
「every.life」は、この冬食べたい。こだわりの“あったかスイーツ”そのおいしさの秘密を調査します。
まずは、掛川市にある「3Rings（スリーリングス）」。住宅街にある、まるで倉庫のような外観ですが、一歩中に足を踏み入れるとそこはまるでアメリカのレストランのよう。
倉庫をリノベーションして、ニューヨークのブルックリン・スタイルに仕上げたという店内は、遊び心満載です。
（3Rings オーナー 伊東 暁則さん）
「街の小さなテーマパークみたいな、みんなが楽しんでいただけるような場所作りをしていきたいというコンセプトがあります」
「3Rings（スリーリングス）」の看板メニューは絶品のハンバーガー。
（3Rings オーナー 伊東 暁則さん）
「向こう（アメリカ）で食べたハンバーガーがおいしすぎて、アメリカ産のお肉にこだわって肩肉ですね。赤身のみの状態にして、そこから包丁で手切りしてという形をメインで使っております」
伊東さんおすすめは、女性に大人気のアボカドクリームチーズテリヤキバーガー。濃厚なクリームチーズに甘めのオリジナルテリヤキソースを合わせた贅沢感満載のハンバーガーです。
その「3Rings」には、驚きの人気スイーツが。
（3Rings オーナー 伊東 暁則さん）
「パフォーマンス性があって、お客さんに喜んでもらえるものを探して探して考えて…」
それがこのチーズケーキ。一見、普通に見えますが、驚くのはこのあと…。
（3Rings 山本 遥香さん）
「失礼いたします。あぶりチーズケーキでございます」
「あぶりチーズケーキ」！？するとスタッフが何とバーナーでキャラメリゼ。するとブラウンシュガーが溶け始め、チーズを覆い包みこみます。その見た目はまさに圧巻。
（3Rings オーナー 伊東 暁則さん）
「味以上にこだわってどう溶けるかとか、ものすごく研究しましたね」
もちろん味も折り紙つき。今では知る人ぞ知る大人気商品に。お客さんも思わずスマホで撮影です。
（客）
「おいしいです」
（客）
「（こんなケーキは）初めてです」
また、お好みでミックスペッパーをつけて食べるのも、「3Rings」流。
（客）
「新しい感じ、またちょっと味が変わっておいしいです」
見た目も味も楽しめるチーズケーキ。ぜひ試してみてはいかがですか？
続いては、「新静岡セノバ」のすぐ近くにオープンした静岡初出店の「QUONチョコレート」。
愛知･豊橋市の発祥で、フェアトレードのカカオを使い、素材の味にこだわったチョコレートが人気で現在、全国に60店舗ほどを展開しています。実は、静岡店を運営するのは清水区の「清水あすなろ福祉会」。地域と福祉をつなぐ取り組みとして、施設の高齢者たちも一緒になってチョコレートづくりに参加しているんです。
そんな「QUONチョコレート」の人気商品は？
（QUONチョコレート 大竹 明子さん）
「こちらの『QUONテリーヌ』が人気の商品になります。ピュアなチョコレートにドライフルーツやナッツなどをたくさん入れて個性豊かに仕上げております」
さらに、おすすめ商品があると案内されたのが…。
（QUONチョコレート 大竹 明子さん）
「こちら、『至高のアイス』といいまして、アイスにお客様自身で至高のチョコレートをまぶして召し上がっていただけます」
まずストロベリーなど4種類あるアイスから好きなものをチョイスします。それを、温かい至高のチョコレートに入れたっぷりと塗りつけます。するとチョコレートが20秒ほどで固まり至高のアイスが完成。まさに新感覚スイーツです。
そして「QUONチョコレート」のあったかスイーツは？
（QUONチョコレート 大竹 明子さん）
「『ショコラショー』といいまして、チョコレートと牛乳だけで作った温かいチョコレートドリンクになります」
「ショコラショー」とはフランス語で“温かいチョコレート”という意味。実はこれ、毎日日替わりで様々な産地の味が楽しめ、この日は西アフリカのサントメという国のカカオ66％のチョコレートを使用したものでした。実際に「ショコラショー」を飲んだ人は？
（客）
「メチャメチャチョコレートって感じがおいしいです」
（客）
「すごくおいしいです。すごく濃厚なチョコレートであったまります、体が」
（客）
「ドリンクなんだけどドリンクというよりは、食べるスイーツみたいな十分満足できます」
「QUONチョコレート」の屋上には飲食スペースもあります。新感覚の濃厚チョコドリンク、試してみてはいかがですか？
続いては、JR沼津駅の北口から徒歩2分、パンケーキ専門店の、「ジョリーアンジュ」。
「ジョリーアンジュ」とはフランス語で「かわいい天使」という意味。食べたお客さんに笑顔で帰ってもらいたいという思いが込められています。店を営むのは熊谷景子さん。始めたきっかけを聞いてみると…。
（ジョリーアンジュ 熊谷 景子さん）
「本当は主人がやりたがっていたんですけど、今の仕事を止められないものですから、代わりに私が…」
実は、熊谷さんの夫はリゾートホテルのフレンチ総料理長。そのためパンケーキのメニューや調理法などは全て夫が監修しているそうです。そこには特別なこだわりが…。
（ジョリーアンジュ 熊谷 景子さん）
「ヨーグルトを隠し味で入れていまして、甘いんだけども、若干酸味があってというような感じで作っています」
また、よりフワフワなパンケーキが焼きあがるように、厚さ2センチの特別な鉄板を使用して、アツアツを提供するため、注文を受けてから調理を始めるこだわりも。
「ジョリーアンジュ」には、ランチにぴったりなグリルチキンや熊本産の野菜などを使った食事系のパンケーキや、スイーツでは、ベリーのラッピングパンケーキが大人気。こちらは、フィルムをはがすと、ベリーソースなどが一気に流れ落ちるオシャレなパンケーキです。そして、「ジョリーアンジュ」の“あったかスイーツ”は？
（ジョリーアンジュ 熊谷 景子さん）
「『ブリュレパンケーキ』です。温かいスフレパンケーキの上にカスタードクリームを乗せましてお砂糖でキャラメリゼしてお客様にご提供しています」
きび砂糖やクリームが香ばしく溶けあい、フワフワのスフレパンケーキと絶妙なコラボ。さらに、もう一つ、とっておきのこだわりが。それがこの天然はちみつ。埼玉の養蜂場で、半年以上熟成させて作られた天然のはちみつを、お好みで自由にかけるていただくことができるんです。これが、あったかいパンケーキと絶妙に合うんです。
（客）
「新食感でとってもおいしかったです」
（客）
「自分の内では絶対に作れないやわらかさがありますね」
（客）
「感動するぐらいおいしかったです。神の味ですね」
この冬は“あったかスイーツ”を、ぜひ試してみてはいかがですか？