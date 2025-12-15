山形県白鷹町で13日、停車中の車のそばで倒れている男性が発見され、その後死亡が確認されました。警察では、事件や事故などあらゆる可能性を視野に捜査を進めていますが、これまでの調べで第三者の関与など明確な事件性を示すものは見つかっていないことが分かりました。



男性が発見されたのは13日午前11時10分ごろ、白鷹町大瀬の町道です。

警察の調べによりますと男性は当時、路肩に停車していた軽乗用車のそばに出血して心肺停止の状態で倒れているところを車で通り掛かった人に発見され、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。亡くなったのは白鷹町内に住む無職の70代の男性で、現場近くの住民ではないということです。



現場近くの住民「現場の町道の上のほうは前は集落があったが今は人が住んでいないしそんなに車の通りはない」



警察のこれまでの調べでは第三者の関与など明確な事件性を示すものは見つかっていません。警察では、事件や事故、病死、自殺といったあらゆる可能性を視野に捜査を進めています。また、今後、遺体を司法解剖し、死因の特定を急ぐ方針です。

