高橋大輔が挑み続ける理由「やりたくても、後になるとできないこともある」

高橋大輔さんが演出する氷上エンタテインメント「滑走屋」の第二巻が2026年3月19日から22日までオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で幕をあける。第二巻の始動を記念して、ライターの田中亜紀子さんが高橋大輔さんにインタビュー。第1回では話題になったオーディションの内容を中心に聞いた。第2回は高橋さんにとっての「滑走屋」について聞く。

若手の「滑走屋たち」が「滑走屋後」に大活躍

2026年3月に、「第二巻」を迎える高橋大輔さんがプロデュースする氷上エンタテインメント「滑走屋」。そのカッコよく斬新なショーの内容と共に、高橋さんが選んだ原石のような若手選手たちのエネルギーと、その後の活躍も注目されている。アイスショーというものに出るのも初めて、という若手が、モダンで複雑な振り付けの群舞に挑戦し、「こんな素敵な選手が国内にたくさんいたんだ」と認知度の広まりを見せた。

そもそも、「滑走屋」の出演者は稽古合宿があり、そこで高橋さんが指導することはもちろん、カップルで組んで滑る経験や、普段は経験しないドラマティックな表現など稀有な体験が本番まで通じてできる。そういった経験から、若手選手たちが気付きを得て、出演後に戦績や表現力アップなど、さまざまな影響がある。

例えば2025年、初出場の国際大会で表彰台にあがった三宅咲綺選手をはじめ、国内大会でも多くの“滑走屋”たちの戦績がアップ。2024年、グランプリシリーズのNHK杯で表彰台にのぼった青木祐奈選手は、このたび欧州でナンバー1といってもいい、芸術的なアイスショー「アートオンアイス」への初出演が決定した。さらにアイスダンスに転向した選手たちもおり、この件は後述するが、さまざまな形で「滑走屋」に出演したスケーターが羽ばたいている。

「若手選手の戦績については、日ごろ一生懸命教えているコーチと、もともと才能のあった選手自身の努力のおかげです。でも、僕自身もそうでしたが、アイスショーに出ることで意識が変わることはたくさんあるんですね。なので、滑走屋に出たことがプラスになれば、それは本当にうれしい。それまで全く選択肢がなかったことや、新しい体験ができるのはすごくいいことだと思うんです。道が増えるってことですから。

もともとの滑走屋を作った理由の一つに、現役選手の機会を増やしたい思いがあります。国際的な戦績は出なくてももっと現役を続けたいと思った時に、アイスショーに出ることを続ける目標にして、その一つに『滑走屋』がなれば、と。

初めての挑戦という意味では、僕自身がプロデュースをしていることもそうですが、今回の出演者のオーディションを行ったこと自体、僕たち制作側も初めてで、参加してくれた選手たちは全くそういう経験がない人がほとんどなわけです。本当に緊張したと思いますし、シャイな選手もいる。僕ならてんぱって恥ずかしくてできないかもしれません。でも、一生懸命全力を出してくれて、『滑走屋』に参加したいんだなという気持ちが伝わってきて、こちらも本当に感動しました」

高橋さん自身の新たな挑戦

新しい経験といえば、高橋さん自身、さまざまな新たな活動にチャレンジしている。特に2025年はライフワークとなっているフィギュアスケートと日本文化が合体し異業種の演者が競演する「氷艶」、俳優として出演した映画『蔵のある街』の公開など、注目の話題が多かった。今回は「氷艶 hyoen 2025-鏡紋の夜叉-」という、高橋さんのルーツともいえる、岡山の昔話「桃太郎」のベースになった温羅伝説を、NEWSの増田貴久さんと横浜アリーナでW主演。演出は堤幸彦さんが手がけ、年末、12月29日と30日には映画館での上映が控えている。

「自分が生きていく中で、大ファンの堤監督とお会いできて、一緒に仕事ができるとは思っていなかったので、共に氷艶をやらせていただき、本当にうれしかったです。今回は舞台の稽古に入るかなり前から、岡山にロケハンに同行させてもらう機会もありましたし、堤監督がスケートのエンタメに、長い期間全力で向かってくれたことは本当に幸せを感じます」

今回は過去でもっとも芝居が多かったが、桃太郎でいえば「鬼」とされた人物、もとは優しい王が大和朝廷の侵略やさまざまな悲劇で夜叉になっていく「温羅」を演じた。あまり激怒したことがないという高橋さんだが、夜叉になっていく迫力と狂気はすさまじかった。

「僕自身、前回の氷艶で自分の演技にくやしさがあったので、今回は今までにない熱量で臨みました。それでも心情的に表現が難しいところは結構ありまして、役を掘り下げながら自分の気持ちがどっちにあるのか、どう表現したら伝わるだろうと今回は押したり引いたり、出したり出さなかったり、たくさん試してみました。

特に難しかったのは、温羅の幼馴染であり忠臣の千秋を斬る時。闇の力を呼び込むために斬ってくれと懇願する千秋を斬りたくないのに、闇呑の神に体を乗っ取られているので、手は勝手に動く。それに抗いながらも、そもそも自分には戦闘狂の血も流れているので、いろんな思いにひっぱられ、本当に難しかった」

競演者たちとの化学反応

青山凌大さん演じる千秋を斬る前に、にやりと笑う高橋さんの表情はぞくりとした。

「あれは笑いすぎても変だし、その度合いに悩みましたね。全体的に、本番が始まっても毎回いろいろ工夫し、ぎりぎりまで改良していました。今回は叫ぶセリフも歌も多く、のどが大変で。一回つぶしてしまって、本番までほとんど歌えなくなり、セリフも代わりにいってもらったりする事態もあったほどでした。でも夜叉に変わるシーンなど、パワーを全開で出すのはある意味、ストレス解消になりますね（笑）」

増田貴久さんと、二人で背中あわせに氷上で共に歌う場面もあった。

「途中から喉をつぶしたこともあり、ハモる部分もあったので不安は大きかったです。でもすごく気持ちよかった。このシーンは、スケートもセリフも芝居も歌もいろんな要素が入っていて、増田さんと一緒に思い切り演じた。今回、すべてのシーンが好きなんですが、中でももっとも好きなシーンです」

高橋さんの相手役を演じた森田望智さんは、映画『ナイトフラワー』では7キロ増量して格闘家を演じ、報知映画賞で助演女優賞を受賞した演技派だ。実は以前スケートを真剣にやっていた。2027年の朝ドラ『巡るスワン』ヒロインにも決定した。テレビ番組で高橋さんの指導を「スパルタ式」と笑いながら発言していた。

「彼女は女優枠じゃなくて、完全にスケーター枠の感覚で見ていました。すごくきれいにできているといっても全然満足していない様子が見えたので、じゃ、もっとやろうか、と。それがスパルタだったのかも（笑）。彼女はすごくまじめな方で、時間を見つけてはこつこつと練習されていましたね。いつも氷艶では様々な業種の演者さんたちとの共演で化学反応がありますが、今回は、やっぱりこういうエンタメの世界って好きだなという気持ちに改めてなりました。表現することが好きで、より一層こういう世界にいたいと感じましたね」

夏には俳優としてのデビューもした。こちらも岡山ゆかりの作品で、倉敷が舞台の映画『蔵のある街』が公開となったのだ。高橋さんは「倉敷で花火をあげたい」という主人公の高校生たちに助言をするフランス帰りの美術館の学芸員で、出番もセリフも多い役を好演。山田洋次監督の助監督を長年担っていた平松恵美子さんが監督を務めた。

「周囲からはいい映画だね、と言われ、素敵だったとも言ってもらえましたが、学芸員にしてはちょっとごついねとも（笑）。平松監督は淡々としていながいろんなことを見て感じていらして、役者ごとに違う対応や伝え方をしていらっしゃるのが、すばらしかった。結構冗談も言うので、オンオフいずれも楽しく人間味のある素敵な方。撮影の後、結構スタッフや出演者でよく集まったりして、素敵な監督の作品に出られたなと感じています」

この映画は倉敷の美観地区にオープンする専用のミニシアターで、2095年まで約70年にわたり上映され続ける予定だそう。

「実行委員会は倉敷の方たちですが、一生懸命やってくださって、彼らの熱い想いがたくさん入って、すごく地元にも愛される映画になっていると思います。僕も岡山がルーツなので、地元にゆかりのある映画に出られて光栄ですし、とても楽しい時間となりました」

女形もやってみたいですね

さらに10月には、日本舞踊の西川流の『2025名古屋をどりNEO傾奇者』という舞台に出演。日舞の踊り手だけでなく、俳優、声優、落語家など異業種の演者が集まった。高橋さんが出演したのは、第2部のNEO舞踊劇「元禄おんな忠臣蔵」。赤穂浪士が冥界にいる設定で、高橋さんは大石主税を演じ、西川流家元,西川千雅さんと連れ舞いで鷺娘を踊るという大役も果たした。

「実は最初、いろいろなことをする舞台と聞いて絶対に面白いと思い、内容を細かく聞かずにイエスっていっていました。蓋をあけてみたら家元と二人で踊るシーンがあり、緊張しましたが、稽古がスタートすると、西川流のみなさまやほかの出演者の方たちがすごくウェルカムな雰囲気で迎えてくださって安心して臨めました。稽古では、僕への指導はもちろんですが、他の方の演技指導などを見せていただいたり、立ち振る舞いのアイディアを家元がくださったり、すごく学びの多いお仕事でしたね」。

家元と二人で鷺娘を踊るシーンは、二人の艶と異なる存在感のある踊りがすばらしかった。

「いやもう、あたりまえですが、家元はあまりにも別格すぎて、逆に『もういい！』と開き直った。僕に求められていたのは、高橋大輔としての『らしさ』を出してほしいということだったので、自分なりにやらせていただきました。家元の踊りや所作を目で盗もうとしても無理ですね。それに家元は女形だったので真似たらまた違ってしまいますし。

でも足さばきや腰の入り方、音や間の取り方などがさすがで、とても勉強になりました。あ、ここもとるんだ、こういうとり方をするのかと。また舞台ごとに違ったりするので、そこにどう合わせていくのかが楽しかったです。とにかく家元は貫禄でしたね。役柄のかわいらしさ、踊る時の色気とすべての感じを出せて、艶のある演技でした。僕は艶のある方や演技がすごく好きなんです。女形は、僕もやりたいです。やらせていただけたらぜひ挑戦してみたい」

そんないろんなパフォーマンスに挑戦した今年だが、夏に出演したアイスショー「フレンズオンアイス」では、オペラ座の怪人を芝居っけたっぷりの存在感を見せてくれたと共に、スケーターとしての原点に戻るような、音に感応するスケートのソロ演技を魅せてくれた。

挑戦者であっても向かい風はない

「あれは自分で振り付けたので、自分が動きやすいようなリズム感の曲を選んだということはあります。評価は気にせず、気持ちよく滑らせていただきましたが、思ったより評価していただいたようです。

もともと僕はスケートでは音に反応して動くのですが、演技の経験ができてからは、役を演じるという点でやはりスケートにも影響が出て相乗効果がある。最初に引退した時にいろんなことをやらせていただいたことで、それまでスケートというものが自分に自信を与えてくれていた、自分を作りあげてくれたと気づいたんです。だからそこを大切にしようと一度現役に戻り、自分のスケートを取り戻したわけです。

今後、さまざまなことをやっていくことで、他の新しい経験が自分に自信を与えてくれるのかはまだわかりませんが、スケートというものが、僕の核になっているのは間違いありません」

アジア男子として初の五輪メダル、世界チャンピオンをとった戦績はもちろん、そういう選手がアイスダンスに転向したり、述べてきたように異種の演者たちが競演する総合エンターテインメントで演技や歌を行ったりと、高橋さんはさまざまな新たな扉を開けてきた。新しい扉を開けるたび、向かい風が吹きつけてくることはないのだろうか？

「全く感じないですね。僕は運がいいので、むしろ助けられ、自分で切り開くというより、導かれてさまざまな新しいことに挑戦させていただいています。例えばアイスダンスも村元哉中ちゃんが誘ってくれたことがきっかけですし、『氷艶』もこういうものがあるんだけどという話で僕が抜擢していただき、その流れでお芝居や歌をすることになり、エンタメの楽しさを教えていただいた。常に周囲に導かれているので、全く向かい風は感じたことはないです」

「滑走屋」で新たな体験のチャンスがある理由

高橋さんのアイスダンス転向の影響も大きいのか、シングルの実力派の選手がアイスダンスに挑戦する選手も増えてきた。滑走屋の出演者でいうと、島田高志郎選手と櫛田育良選手のカップルや、矢島司選手。滑走屋出演者ではないが、紀平梨花選手も今季、西山真瑚選手と組んで活動を始め、話題を集めた。

「やりたいことができるようになるのはいいことですよね。そのときやりたい！と思っても、あとになるとできないこともたくさんある。日本のスケート界はシングルがメインできましたが、団体戦ができ、スケート連盟もカップル競技に力を入れていることもあり、ペアもアイスダンスも転向が増えてきた。同じ競技を続けないといけないような、従来のあたりまえの感覚があたりまえではなくなる。この傾向はすごくいいことだと思います。だから『滑走屋』では、カップルで演技したり、今までとは違う体験をたくさんしてほしいです」

「滑走屋」は、さまざまな新しいことに挑戦してきた高橋さんが演出するからこその、新たな挑戦の舞台なのだろう。将来的には男性のアンサンブル集団を作り、派遣するシステムも作りたいと高橋さんの構想もさまざまに広がっている。

「滑走屋に関しては、僕がプロデューサーとして演出に関わるので、自分らしさというか、自分のエゴみたいなものを出していく場所かなと。誰かに何かを求められるというより、自分が好きな音楽や魅せたいことを大事にしていきたい。結果、自分の世界観をお見せすることになると思います。

プロデューサーを担うのは大変ではありますが、一人で全部やっているわけではなく、鈴木ゆまさんや村元哉中ちゃんをはじめ、いろんな方がぎりぎりまで頑張って助けてくれてます。これから振り付けを氷に落とし、皆の稽古と大変な日々に入っていきますが、作品作りの過程が一番楽しい。今回は人数もまた増えて30人ぐらいになる予定。氷の上でさらに迫力が増して魅力的になると思います」

『滑走屋』は群舞にも高橋さんがたくさん登場して、「上手なスケーターがいる！と思うと高橋さんだ」という状況が発生するが、今回の「第二巻」はそのあたりいかがなのだろうか？

「今回は、僕自身は少し違う役割なので、みなと動きが違うんですが、所々出る予定です。ストーリーテラー的なものになるかもしれません、いずれにしろ常に氷の上では自分に一番注目してもらえる演技をしたい気持ちは変わりません。20歳ぐらい下の若手たちと一緒にすべりますが、みんなライバル、負けないように滑りたい。今回の滑走屋も、いろいろなドラマが繰り広げられるので、『滑走屋』らしい世界観はより鮮やかになると思います。ぜひ音楽を耳で聞き、目で演技を見る。聴覚と視覚でショーを楽しんでいただけたらと思います。第二巻、ぜひ期待してください！」

