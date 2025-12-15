週明け１５日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３４７．９１ポイント（１．３４％）安の２５６２８．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６１．６５ポイント（１．７８％）安の８９１７．７０ポイントと反落した。売買代金は２０４２億８８７０万香港ドルとなっている（１２日は２４２６億５６９０万香港ドル）。

中国の景気不安が投資家心理の重しとなる流れ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、１１月の小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、１〜１１月の固定資産投資や不動産投資は予想以上に減少率が拡大した。また、先週１２日に報告された１１月の金融統計では、人民元建て新規融資額などが市場予想を下回っている。そのほか、人工知能（ＡＩ）投資の不透明感で先週末の米ハイテク株が急落したことも逆風だ。指数は引けにかけて下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が７．６％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が５．８％安、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）と中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）がそろって４．４％と下げが目立っている。百度や快手、半導体などテック銘柄に売りが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は２．５％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

セクター別では、半導体株が安い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が９．８％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．４％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．５％ずつ下落した。

新興電気自動車（ＥＶ）やスマートドライブ関連の銘柄群もさえない。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．７％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．９％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．６％安、文遠知行（８００／ＨＫ）が４．１％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が２．２％安で引けた。

中国不動産セクターも売られる。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が６．３％安、万科企業（２２０２／ＨＫ）が５．２％安、中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が４．９％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が３．４％安で取引を終えた。万科については、債務繰り延べ集会が上手くいかず、デフォルト（債務不履行）が迫ったことも売り材料視されている。

半面、産金セクターは高い。紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が７．８％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．９％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．５５％安の３８６７．９２ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、不動産、自動車、銀行、公益なども売られた。半面、保険は高い。軍需産業、資源・素材、運輸、消費も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）