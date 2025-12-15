ÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬½é¤Î¡ÈÇ¯´Ö²¦¼Ô¡É¡¡¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¡¡¾¾Åçµ±¶õ&Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹3°Ì
¡þÂîµå WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025(12·î10Æü¡Á14Æü¡¢¹á¹Á)
Âîµå¤Î¡ØWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡Ù¤¬14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬Èá´ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò·âÇË¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÎÂè5¥²¡¼¥à¤Ï7-10¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢14-12¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥²¡¼¥à¤ÏÂçº¹¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥´¥¸Áª¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â4-2¤ÇÇË¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤È·ãÆÍ¡£²áµî0¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿Å·Å¨¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤Ë1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡£²áµî3ÅÙ½àÍ¥¾¡¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÆüËÜÀª6¿Í¤¬½Ð¾ì¡£Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤ÈÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤Î8¶¯¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹粼Áª¼ê¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤È¤â¤Ë½éÀï¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÇÔÀï¡£Í¥¾¡¤Ï²¦ÒØ碰Áª¼ê¤¬蒯ÒØÁª¼ê¤È¤ÎÃæ¹ñÀªÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¾¾Åçµ±¶õ/Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¤¬3°ÌÉ½¾´Âæ¡£½à·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¥Ú¥¢¤Î²¦Á¿¶Ö/Â¹±Ïèµ¥Ú¥¢¤Ë¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤½¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤Ã¤¿¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó/¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÃæ¹ñÀª¡£º£Âç²ñ¤â½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï4¶¯ÆÈÀê¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê½à·è¾¡¤Ç´þ¸¢¤·¡¢4Ï¢ÇÆ¤Ï³ð¤ï¤º¡£ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤âÄ¥ËÜÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥«¥ë¥Ç¥é¥ÎÁª¼ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥·¥åÂç²ñ¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¡¢¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¡¢F.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤é¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË»Ò¤Ï·²Íº³äµò¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
Í¥¾¡:Ä¥ËÜÃÒÏÂ
2°Ì:¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
3°Ì:²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)¡¢ÎÓ»íÅï(Ãæ¹ñ)
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
Í¥¾¡:²¦ÒØ碰(Ãæ¹ñ)
2°Ì:蒯ÒØ(Ãæ¹ñ)
3°Ì:Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)¡¢ÄÄ熠(Ãæ¹ñ)
Í¥¾¡:¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó/¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó(´Ú¹ñ)
2°Ì:²¦Á¿¶Ö/Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
3°Ì:¾¾Åçµ±¶õ/Ä¥ËÜÈþÏÂ(ÆüËÜ)¡¢ÎÓ»íÅï/蒯ÒØ(Ãæ¹ñ)