お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が、14日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。自身の性格を言い当てられ、表情を固くした。

フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No・1（34）、お笑いトリオ「リンダカラー∞」のDen（31）とともに占い師の彌告さんから話を聞いた。

栗谷が彌告さんから「いけすかないな、と思った人には冷ややかで、頭の回転が悪い人が嫌い」と言われると、すがちゃんが「うわぁ、浮かぶな1人」。続けて栗谷が「ちょっとまってよ、相方じゃない？」と、相方のすがや（34）を思い浮かべた様子。Denとすがちゃんは爆笑した。

さらに彌告さんに「口が災いのもとになるというか。ポロっと言ったひとことが、相手に致命傷を与える場合がある」と伝えられ、「あるわ…」とぽつり。続けて彌告さんから「今まで順調に行っていたのに、発言1つで壊滅的に追い込まれた芸能人さんって、いたと思うんだけど。その星、持ってます」。

Denとすがちゃんが「ヤバっ！」「え！」と驚くと、栗谷は「いや、怖っ…」。そして「たまにパン、って、これ言いたくなることあるから…」と、ややこわばった表情。すがちゃんが真面目な表情で「今日たまたまYouTubeショートを見てたら、『最近調子に乗ってる芸人何選』みたいなのに、栗谷さ出てきて」と言うと、Denとともに爆笑した。