TCK特別区競馬組合は15日、第71回東京大賞典（G1、12月29日、大井）の選定馬を発表した。最終的な出馬投票は12月26日。

JBCクラシックを3馬身差完勝のミッキーファイト。帝王賞も制した強豪が自信を胸に参戦。ジャパンダートクラシックの1、2着馬、ナルカミ、ナチュラルライズのエントリーも興味深い。

アウトレンジ（牡5＝栗東・大久保）未定

アラジンバローズ（セン8＝兵庫・新子雅）未定

キングズソード（牡6＝栗東・寺島）岩田望

グランブリッジ（牝6＝栗東・新谷）未定

サンライズジパング（牡4＝栗東・前川）未定

シーソーゲーム（牡3＝大井・藤田輝）未定

ディクテオン（セン7＝大井・荒山勝）矢野貴

ナイトオブファイア（牡3＝大井・渡辺和）吉原寛

ナチュラルライズ（牡3＝美浦・伊藤圭）横山武

ナルカミ（牡3＝美浦・田中博）戸崎圭

ナンセイホワイト（牡5＝大井・米田英）未定

パッションクライ（牡4＝大井・高野毅）未定

バハルダール（セン6＝大井・藤田輝）未定

ベルグラシアス（牝3＝大井・市村誠）町田直

ベルピット（牡5＝門別・角川秀）未定

ミッキーファイト（牡4＝美浦・田中博）ルメール