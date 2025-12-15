お笑いトリオ「リンダカラー∞」のDen（31）が、14日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。性格のある一面を明かされた。

フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No・1（34）とともに占い師の彌彌告さんから話を聞いた。

性格について「自分の中でこうしなきゃいけない、っていう限界値を超えたとしても、もっとやろうとする」と彌告さんから言われ、「あるかもしれないですね」。そして「完璧主義者なんですよね、多分。自分が思った期待を超えないと、結構、自分の中で下がっちゃう時がある」と話した。

さらに「この人、って決めると、相手に正論を言って、相手を追い詰めがち」と指摘されると、下を向く。栗谷が「マジそう。詰めるところ何回も見てる」。Denは「イメージ悪いでしょ」と苦笑いした。

すがちゃんが「女性に正論というか、懐柔させて、いつの間にかその人の家に住んでる、みたいな。見たことあるけどな」。彌彌告さんからも「相手を追い詰めて自分に沼らせるという゛メンヘラ製造機゛なんです」。Denは苦笑いし、「なんでわかんないんだろうな、って人には、なんで？、って言っちゃいます。なんでそれできないの？ どういう意図でそれやってるの？ って」。栗谷は「怖っ。めちゃくちゃモラハラじゃん」と笑った。