去年3月、由利本荘市で同居する姉を包丁で刺して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判です。



秋田地方裁判所は、男に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。



判決を言い渡されたのは、由利本荘市の無職、齋藤紘一被告33歳です。



起訴状などによりますと齋藤被告は去年3月、自宅で、同居するの姉の胸や背中を殺意をもって包丁で複数回突き刺し殺害した殺人の罪に問われています。



15日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判長は、「動機の形成には被害者の言動が影響していた」「被害者側にもやや穏当を欠く対応があったことは否定できない」としつつも、被害者による被告への嫌がらせについては「被告人に起因すると評価できる部分もあった」などと述べ、検察側の主張を認めました。



その上で、被告が幼少期から自閉スペクトラム症による特性に必要な支援を得てこなかったことを考慮すると全てを被告人の責任とすることはできないとし、反省の態度を表していることなどから、検察側の懲役15年の求刑に対し、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。



弁護側は、控訴について検討中だということです。