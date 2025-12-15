今年も残すところあと半月ほどとなりました。



秋田中央郵便局で年賀状の受付が始まり、さっそく思いを込めた年賀状を投函する姿が見られました。



年賀状の受付は15日に全国一斉に始まりました。



秋田市の秋田中央郵便局にも午前9時の営業開始を前に多くの人が訪れていました。



年々、年賀状の発行部数は減っていますが、コロナ禍を経て、人とのつながりを大切にしようという若い世代も出てきているといいうことです。





「最近ニュースで年賀状また書き始める人も出てきたっていう話も聞きましたので、それでその話を聞いて書きたいなという気持ちで書きました」「今回はこれ、自分の分だけで50枚くらいかな、あと女房が50枚くらい、あわせて100枚くらいありますね。毎年、顔思い出しながら相手にこうひとつひとつ丁寧に書いて、まあ昔の楽しい思い出、お互いに共有できるように一年に一回真心こめて書いてます」15日は、イベントに参加したほどの保育園の園児たちも祖父母などに宛てた手書きの年賀状を投函しました。今年の元日には県内で約320万通が配達された年賀状。今月25日までに投函すれば来年の1月1日に届けられます。