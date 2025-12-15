【ひらがなクイズ】空欄に共通するひらがなは？ 隠された2文字を当てよう
数字の並びに隠された法則を見抜く、規則性クイズ！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。
一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？
□□むき
□□ばし
て□□
▼解説
それぞれの言葉に「まえ」を入れると、以下のようになります。
まえむき（前向き）
まえばし（前橋）
てまえ（手前）
「まえ」は地名や比喩（ひゆ）など多くの使い方がある言葉。どれも日常でよく目にする語なので、気付けた人も多いのではないでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)
