【ひらがなクイズ】ひらがなの共通点を見抜く脳トレ問題です。隠された部分に入る2文字を考えてみましょう。ひらめき力を試すのにぴったりのクイズです。

数字の並びに隠された法則を見抜く、規則性クイズ！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。

一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？

問題：□に共通するひらがなは？

□に入るひらがなは何でしょうか？

□□むき
□□ばし
て□□

正解：「まえ」

正解は「まえ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「まえ」を入れると、以下のようになります。

まえむき（前向き）
まえばし（前橋）
てまえ（手前）

「まえ」は地名や比喩（ひゆ）など多くの使い方がある言葉。どれも日常でよく目にする語なので、気付けた人も多いのではないでしょうか。
