最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」では”かたき討ち”を終えた後の蔦重の人生が放送されました。

その中で歌麿の口から出た”ある一言”について、感涙する視聴者が続出しています。

＊以下最終回のネタバレを含みます。

＜最終回のあらすじ＞

店を再開した蔦重は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。

しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。



てい（橋本愛さん）や歌麿（染谷将太さん）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大さん）や重政（橋本淳さん）、南畝（桐谷健太さん）、喜三二（尾美としのりさん）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。

そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。

許されてるみてえな気がしたんだ

耕書堂での集まりから、先に席を立った歌麿。

「もうお帰りで？」とていがたずねると、歌麿は少し照れたようにして「仕事が溜まっちまっててさ」と微笑みます。

一歩近づき、写楽の件で力を貸してくれたことへの感謝を、改めて言葉にしたてい。そして深く頭を下げます。

しかし歌麿は「こちらこそ、ありがた山でした」と応じると、晴れやかな表情で店内を見渡しました。

「何か……許されてるみてえな気がしたんだ」

重政、政演、政美、一九、春朗、蔦重、南畝、三和、まぁさん、源内先生。写楽の絵を通じて、身寄りがなかった自分が彼らと溶け合い、確かにこの場の一部になれた、と語った歌麿。

ありがとう。義姉さん

その実感を噛みしめるように続ける歌麿。

「鬼の子も、この世の仲間入りしていいんですよって……言われてるみたいでさ」



そう言って、歌麿はていに向き直ります。すると

「声かけてくれて、ありがとう。義姉さん」

と伝えた歌麿。さらに

「義兄さんにもそう言っといてよ」

と去り際に伝えると、そのまま店を出て行きます。

静まり返った耕書堂。誰もいなくなった店内で、ていは歌麿が去った方角に向かって深々と頭を下げるのでした。

視聴者の感想

蔦重と一度は断絶するも、ていの懇願を通じて「写楽プロジェクト」に手を貸すことを決意した歌麿。プロジェクトの完結を見た今、歌麿の表情は晴れやかになっていました。



そして、ある意味”恋敵”でもあったていを初めて「義姉さん」と呼んだこと、また蔦重に対して「義兄さん」と呼んだ場面に、多くの視聴者が驚きつつも、感涙する様子が…。

たとえばSNSでは

「歌麿がおていさんに言ったセリフが泣かせる」「歌麿が母をフラットに絵の題材にできたり、おていさんを義姉と呼べるほど憑き物が落ちていて泣いた」「歌麿の＜義姉さん＞＜義兄さん＞呼びは蔦重の＜おっかさん＞呼びと同クラスの威力があったと思う」「歌麿の、＜ありがとう義姉さん＞は、＜作品を生み出せたことで、おかげさまで恋心は成仏（昇華）しました。だから今は素直に義姉さん、兄さんと言えます。ありがとう＞ってことなのかな」

といった声がみられていました。

染谷さんの感想

またこの場面について、歌麿役を演じていた染谷さんは幣サイトのインタビューを通じ、

結局「蔦重への思いは変わらない」というのを、歌麿は自分の中で認めることができたんじゃないですかね？ 変わらないその気持ちを「許す」というか「認める」。それができた、という感覚を強く覚えました。

認められてからは割り切れたというか、「この人と一緒に仕事をしていこう」「家族として過ごせていけたらそれで十分」という気持ちに至ることができたんじゃないでしょうか。

そして、その関係になるようにアシストをしてもらえたからこそ、おていさんに対して、歌麿はより素直になっていった。そう思います。

と、その内なる気持ちについて答えていらっしゃいました。（https://fujinkoron.jp/articles/-/20069）

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。