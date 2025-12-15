帰省時の手土産にしたい「栃木県のお土産」ランキング！ 2位「バターのいとこ」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「オシャレでトレンドな味わいを堪能できそうだから」（50代女性／神奈川県）、「一時期とても話題になっていたけど、まだ食べたことがない人も多いので話題になりそうだから」（40代女性／東京都）、「小さいから配りやすいし、名前もかわいいから話題にしやすい。触感も楽しいので」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「試食して美味しかったので以前買って手土産にしましたが、大絶賛されました。チーズ好きにはたまらないケーキです」（30代女性／東京都）、「しっとりとした食感と濃厚すぎない味で、家族みんなで食べやすいと感じたから。見た目も上品で、帰省時の手土産としてきちんと感があると思った」（30代女性／秋田県）、「高級感のあるチーズケーキで、ホールで買っていって家族で切り分けて食べたらちょうど良さそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：バターのいとこ（バターのいとこ）／48票2位にランクインしたのは、バターのいとこの「バターのいとこ」でした。那須で牛乳からバターを作る際に、その副産物として大量に生まれる無脂肪乳の価値を見直すために誕生した新感覚のスイーツです。スキムミルクをたっぷり使ったジャムを、ゴーフレットのような薄い生地でサンドしています。ふんわり、シャリシャリ、とろりの3つの食感が楽しめ、メディアでもたびたび紹介される話題性のあるお土産です。
回答者からは「オシャレでトレンドな味わいを堪能できそうだから」（50代女性／神奈川県）、「一時期とても話題になっていたけど、まだ食べたことがない人も多いので話題になりそうだから」（40代女性／東京都）、「小さいから配りやすいし、名前もかわいいから話題にしやすい。触感も楽しいので」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／89票堂々の1位は、チーズガーデンの「御用邸チーズケーキ」でした。那須高原に本店を構えるチーズガーデンが誇るロングセラー商品で、複数種のチーズをブレンドして、独自の製法で焼き上げています。濃厚ながらも口どけが良く、しっとりとした食感が特徴です。ホールタイプで、家族や親戚など大人数で集まる場所への手土産として格式と満足感が高いと評価され、圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「試食して美味しかったので以前買って手土産にしましたが、大絶賛されました。チーズ好きにはたまらないケーキです」（30代女性／東京都）、「しっとりとした食感と濃厚すぎない味で、家族みんなで食べやすいと感じたから。見た目も上品で、帰省時の手土産としてきちんと感があると思った」（30代女性／秋田県）、「高級感のあるチーズケーキで、ホールで買っていって家族で切り分けて食べたらちょうど良さそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)