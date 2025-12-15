¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¡ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡É³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¾¾Ê¿·ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÅ¸³«¤Ø
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNew Year Festival Viva 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¡ª¡¡¾¾Ê¿·ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£ÃåÊª»Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È²ñ¤¨¤ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNew Year Festival Viva 2026¡×¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤¤Ã¤È¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯¡ª¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±¿µ¤¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¾¾Ê¿·ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö2026Ç¯¤â¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯¡ª¡¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÁõ¾þ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¿§»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖNew Year Festival Viva 2026 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬È½»Ò¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÈ½»Ò¤Ç³«±¿¡ª¡¡°ì²¡Æþº²¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃåÊª¤òÃå¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¶ÀÌßÉ÷¤Î¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¡Ö2026¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥Õ¥ì¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖNew Year Festival Viva 2026¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤â1Æü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¾¾Ê¿·òËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£
