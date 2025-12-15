¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤Ë¼¡ÃËÃÂÀ¸¡¢É×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¡Ä¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤(¤Ï¤Á¤ä ¤¢¤ß)¤¬¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°æ¸ÍÅÄ¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡ÖÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö4¿Í¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤óºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¡¢°æ¸ÍÅÄ¤äËªÃ«¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢½Ð»º¸å¤ÎËªÃ«¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¢¤ß¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢24Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£