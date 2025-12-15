à¤¬¤Ã¤Ä¤êÀ¸¤Êª¥¿¥È¥¥¡¼á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥¹¥Î¥ÜÔ¢ÊìÏÂ¹¨¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥È¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¤ÎÀ¼
±¦µÓ¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡¸µÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢Ô¢ÊìÏÂ¹¨¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOMADIK¡×¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦GAKKIN¤¬¼ê³Ý¤±¤¿MA-1¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿Ô¢Êì¤ÏÆàÎÉ¤ÎÃã¼¼¤ÇGAKKIN¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±¦µÓ¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÈøÄ¹·Ü¤Ç¡¢¤È¤µ¤«¤ä´é¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¡¢Â¤Î¹Ã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Èø¤¬Î®¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ô¢Êì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥È¥ê¥Î(2006Ç¯)¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼(10Ç¯)¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£