¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ø¤½º×¤ê¡×»²Àï¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í3¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼ÕÎ¹¡¡¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¤¬15¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ï12·î21Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿15¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¡°ì¸Þ°ì²ñ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼ÕÎ¹¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÃæÇ¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í3¿Í¤ÎÎ¹Æ»Ãæ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¡¥´¥ê¤±¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´É×ÉØ¤È13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖËÌ³¤¤Ø¤½º×¤ê¡×¤Ë»²Àï¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£Í¥¤Ï´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤ò¤Ï¤°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯´¶¼ÕÎ¹¤Ø¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ç¡Ä¡£
¡¡ÌðÌî¤Ú¤Ú¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¤¬µÙ»ß¤Ë¡£¶ÛµÞ´ë²è¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ú¤Ú¡×¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ÍÍê¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¶âÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÃë´Ö¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤È¤Æ¤â¥´¥ê¥Ñ¥é¤é¤·¤¤¡¢´¶¼Õ¤Ë°î¤ì¤¿1»þ´ÖÈ¾¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å2½µ´Ö¤Ï¡¢TVer¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢FOD¤äU¡½NEXT¤Ë¤âÇÛ¿®Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£