IMP.、タワーレコード渋谷店サプライズ訪問で大歓声 初めてのCD店頭販売に笑顔「夢のよう」
男性7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が15日、東京・タワーレコード渋谷店にサプライズ訪問。CDを求めて集まっていたファンからの歓声を浴びた。
【集合ショット】衣装も素敵！サプライズで登場したIMP.
IMP.はこの日、2ndアルバム『MAGenter』をリリース。同グループのCDが店頭に並ぶのは、初めてとなる。
同店では、CDが並んだほか、パネルや衣装の展示を実施している。実際にブースを訪れたメンバーは「うれしい！」と大はしゃぎ。佐藤は「CDが並ぶのは夢でもあり、目標でもありました。こんな素敵なブースができて夢のようです」と喜びをかみしめた。
椿も「今までオンラインで（CDを）発売していたのですが、デビューしたなという感じですね」としみじみ。基は「こうやってみると、衣装もかっこいいね！かっこいい！」と声を弾ませた。
佐藤は「初めての単独主演舞台、タワレコの展示やCD販売など初めてのことばかりで新鮮であっと言う間に過ぎていったなと思います」と1年を振り返り、影山は「2026年は、獲得する年にしていきたいです。ずっと応援してくださっているPINKY.（ファンネーム）はもちろん、これから知ってくださる方もIMP.の沼に入れていきたいと思います。たくさんの人を獲得する年にしたいと思います」と意気込んだ。
来年には、同アルバムを引っ提げてのアリーナツアーを開催するIMP。横原は「完成度を上げて、いいライブを届けたいと思っていますので、まずは『MAGenter』を聞いて、備えていただきたいと思います」と期待を高めた。
【集合ショット】衣装も素敵！サプライズで登場したIMP.
IMP.はこの日、2ndアルバム『MAGenter』をリリース。同グループのCDが店頭に並ぶのは、初めてとなる。
同店では、CDが並んだほか、パネルや衣装の展示を実施している。実際にブースを訪れたメンバーは「うれしい！」と大はしゃぎ。佐藤は「CDが並ぶのは夢でもあり、目標でもありました。こんな素敵なブースができて夢のようです」と喜びをかみしめた。
佐藤は「初めての単独主演舞台、タワレコの展示やCD販売など初めてのことばかりで新鮮であっと言う間に過ぎていったなと思います」と1年を振り返り、影山は「2026年は、獲得する年にしていきたいです。ずっと応援してくださっているPINKY.（ファンネーム）はもちろん、これから知ってくださる方もIMP.の沼に入れていきたいと思います。たくさんの人を獲得する年にしたいと思います」と意気込んだ。
来年には、同アルバムを引っ提げてのアリーナツアーを開催するIMP。横原は「完成度を上げて、いいライブを届けたいと思っていますので、まずは『MAGenter』を聞いて、備えていただきたいと思います」と期待を高めた。