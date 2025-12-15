ほうれん草を『蒸しゆで』すると時短、甘みマシマシ！『ほうれん草と牛肉の中華炒め』

寒くなるほど甘みが増して、おいしさが際立つほうれん草。そんな旬の野菜を、ひと手間省ける時短ワザで、緑がきれいな中華炒めに仕上げます。味つけは白いご飯によく合う甘辛味。牛肉の力強いうまみと、きくらげのコリコリっとした食感で満足度抜群の一皿です。

『牛肉とほうれん草の中華炒め』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……150g

ほうれん草……大1わ（約250g）

生きくらげ……30g

片栗粉……大さじ1

サラダ油……大さじ2/3（蒸しゆで用）、大さじ1/2（炒め用）

〈A〉

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1と2/3

砂糖……小さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）ほうれん草は根元に十字の切り込みを入れ、たっぷりの水に浸して根元の汚れを落としながら洗い、水けをきって長さを3等分に切る。きくらげは堅い部分を切り、大きいものは2〜4等分に切る。牛肉はボールに入れ、片栗粉を加えて全体にまぶす。

（2）フライパンにサラダ油大さじ2/3を中火で熱し、ほうれん草を入れて強火にし、10秒ほど炒める。水大さじ1をふり、ふたをして30秒〜1分、ほうれん草がしんなりとするまで蒸しゆでにし、ざるに上げて水けをきる。

（3）フライパンをさっと洗って水けを拭き、サラダ油大さじ1/2を中火で熱して牛肉を入れ、ほぐしながら炒める。肉の色が変わったらきくらげを加えてさっと炒め、〈A〉を順に加えて炒め合わせる。（2）のほうれん草を戻し入れ、さっと炒める。

手早く作れて、ご飯がすすむ頼もしさ。旬のほうれん草を見かけたら、ぜひ手にとって作ってみてくださいね♪

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）