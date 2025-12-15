15日昼前、鹿児島市のスーパーに軽乗用車が突っ込みました。運転手の77歳の女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。

買い物客でにぎわうスーパーの店内。

するとそこに・・・軽乗用車が突っ込み、買い物客の女性が巻き込まれました。

当時の映像は店の外の防犯カメラにも。駐車場に入ってきた軽乗用車が減速することなく、前から店に突っ込んでいく様子が映っていました。

警察などによりますと、15日午前11時すぎ、鹿児島市谷山中央5丁目の業務スーパー谷山店で、77歳の女性が運転する軽乗用車が駐車する際に店の壁面を突き破りました。

店内にいた買い物客の77歳の女性が、足の痛みを訴え病院で手当てを受けています。

軽乗用車を運転していた女性と同乗の70代の女性にけがはありませんでした。

当時の様子について店員は…

（業務スーパー谷山店 種田祐樹店長代理）「いきなり大きな音がして見てみると車が突っ込んでいた。アクセルとブレーキの踏み間違いだったみたいで、駐車で普通は中に入ったらブレーキを踏むと思うが加速した」

警察は運転手がアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性もあるとみて、過失運転傷害の疑いも視野に当時の状況を調べています。

・