【香港スプリント】香港の短距離王者カーインライジングが連覇＆16連勝達成 日本勢は着外に終わる

現地14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港スプリント（G1・芝1200メートル）は、地元香港の短距離王者 カーインライジング（セン5）が圧巻のパフォーマンスで2年連続の連覇を果たした。

【香港スプリント】カーインライジングが圧勝！ウインカーネリアンは11着 鹿戸雄一調教師「世界で戦うにはなかなか厳しい」

これで同馬は連勝を16に伸ばし、世界最強級のスプリンターとしての地位を改めて示した。

Z.パートン騎手鞍上のカーインライジングは好スタートを切り、序盤から主導権を握ると直線でも後続を寄せつけず、ゴール板を先頭で駆け抜けた。

2着には10番人気のレイジングブリザード、3着にはファストネットワークが入った。日本から参戦したサトノレーヴは9着、ウインカーネリアンは11着に終わった。

レースは目下15連勝中という圧倒的な強さを誇るカーインライジングが断トツの人気を集め、日本馬2頭はどこまで対抗できるかがポイントとなったが......結果は香港のスピードスターの独壇場となった。

スタート早々、先頭に立ったのは最内枠からゲートを出たカーインライジングだった。それに並びかけるかのように外から迫っていったのがウインカーネリアンと三浦皇成。

カーインライジングを半馬身差に捕らえた2番手に付けて流れに乗り、それから3～4頭ほど後ろにいたのがサトノレーヴだった。

最初の400mで23秒4、次の400mが21秒7と徐々にペースアップしていき迎えた最後の直線。

ウインカーネリアンに半馬身ほどの差を付けて逃げていたカーインライジングが早めに動いて差を広げ始め、あっという間に2馬身、3馬身と差を広げていく。

これを香港のファストネットワークが追いかけていくが、それまで2番手にいたウインカーネリアンは失速してしまい、さらに中団からの差しを狙っていたサトノレーヴは思うように伸びず。

気が付けばカーインライジングは2番手に3馬身以上の差を付けて残り100mに入ると、あとは独走状態のままゴールへと飛び込んだ。

最後の100mは流すように走って2着のレイジングブリザードに3馬身3/4もの差を付け、文字通りの楽勝で16連勝を飾ってみせた。

カーインライジングが大歓声を受ける一方、サトノレーヴは伸びきれずに9着、ウインカーネリアンは失速して11着にそれぞれ完敗。

ウインカーネリアンを管理する鹿戸雄一調教師は「位置取りは悪くなかったけれど、少し馬場が重かったのか厳しいレースになった」と、残念そうにレースを振り返り、サトノレーヴに騎乗したライアン・ムーアは「最後は苦しくなったけれど、馬は最後まで頑張ってくれた」と異国で検討したパートナーを称えた。



文／福嶌弘





