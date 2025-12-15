通貨オプション ボラティリティー １週間に需要高まる ドル円は１０．４％ 通貨オプション ボラティリティー １週間に需要高まる ドル円は１０．４％

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー １週間に需要高まる ドル円は１０．４％

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.40 6.34 8.52 6.65

1MO 8.49 5.44 7.05 5.71

3MO 8.89 5.71 7.57 6.13

6MO 9.11 5.94 7.99 6.63

9MO 9.24 6.18 8.25 7.00

1YR 9.34 6.41 8.44 7.27





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.80 8.34 7.13

1MO 7.31 7.69 6.36

3MO 7.95 8.46 6.70

6MO 8.48 8.89 6.97

9MO 8.82 9.20 7.20

1YR 9.04 9.46 7.40

東京時間16:32現在 参考値



通貨オプション市場では、ドル関連と円関連いずれも１週間の水準が高くなっている。今週は、ドル関連の材料として米雇用統計や米消費者物価指数発表などを控えている。欧州通貨に対してＥＣＢ理事会と英中銀の金融政策発表を控えている。そして、円相場には金曜日に日銀決定会合結果が発表される。かなり、忙しい１週間予定となっている。

外部サイト