ジェネレータ「MU-STIK-GF」(メスコネクタ)

エディピット(EDIPIT)は、Murideo製の8K対応HDMIテストツール「STIKシリーズ」4製品を、2026年1月より発売する。価格は47,000円(税別）から。

信号発生器（シグナルジェネレータ）

・MU-STIX-G 47,000円（税別）

・MU-STIK-GF（メスコネクタ) 55,000円（同）

信号測定器（シグナルアナライザ）

・MU-STIX-A 47,000円（税別）

・MU-STIX-AX（メスコネクタ) 55,000円（同）

HDMIの各種テストやキャリブレーション機器の設計、エンジニアリング、製造を行なう米Murideo社の小型デバイス。大型装置を持ち歩くことなく、USBメモリーサイズのボディで、HDMI信号の対応や伝送テストが行なえる。メスコネクタタイプのGF/AFを使えば、HDMIケーブルの接続テストもできる。

ジェネレータは、720pから8Kまでの解像度・色深度・色空間の各種テストパターンが生成・出力が可能。またアナライザでは、入力された信号の解析やHDCPバージョンの確認、解像度やタイミング、色情報、オーディオ情報などの表示が行なえる。

アナライザ「MU-STIX-A」

ジェネレータ/アナライザともに、最大8K/60Hz（48Gbps、FRL）のHDMI 2.1規格のほか、従来のHDMI 2.0規格（18Gbps、TMDS）をサポートする。

USB-Cで給電。AV機器のUSBポートやモバイルバッテリー、iPhoneなどのスマートフォンからも給電・動作できる。

小型のボディには、OLEDディスプレイを搭載。信号情報をリアルタイムに表示できる。大規模テストプラットフォームと連係して動作させる、STIXエコシステムにもアップデートで対応する予定という。

なお、EDIPITオンラインストア、Phileweb Storeでは、1月初旬から10% OFFの先行予約セールを実施する。