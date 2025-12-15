53歳・藤木直人、“人生初のマラソン”完走 タイムも公表「素晴らしいタイム」「速い！」
俳優の藤木直人（53）が15日、公式のXを更新し、『JALホノルルマラソン2025』で完走したことを報告。タイムも明かした。
【写真】爽やかな笑顔で人生初のマラソン完走を報告した藤木直人
自身がMCを務めるABCテレビ『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）では、ハワイ・ホノルルから生出演。「僕の人生の初マラソン。頑張ります」と意気込み。調子は順調に上がってると信じたいんですけど、ハワイはおいしいものがいっぱいあるんで、体重がどんどん順調に増えてます」と語っていた。また番組ではゼッケンを受け取る姿を放送した。
藤木は「ハワイ・ホノルルから藤木直人です」「JALホノルルマラソン2025 藤木直人 無事に完走しましたー!!」と報告。「フィニッシュタイムは 4時間23分26秒！たくさんの応援、ありがとうございました！」とつづった。
この報告に「おめでとうございます」「お疲れ様でした」といった慰労の声のほか、「4時間23分完走は普通にすごい」「初マラソンでこのタイムは凄いです」「完走もすごいしタイムも速い！」「素晴らしいタイムでの 完走おめでとうございます!!」などのコメントが寄せられた。
