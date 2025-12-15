µð¿Í¤ÎÃæÀî¤Ï1²¯5ÀéËü±ß¡¡FA¹Ô»È¤»¤º3Ç¯·ÀÌó
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢6500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯5ÀéËü±ß¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤·¡ÖÇº¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.24¡£Íèµ¨¤Ïº£µ¨°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë