横澤夏子の短歌を俵万智が絶賛！絶妙な“韻”にミキティ「ラップみたい」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

12月9日（火）に放送された同番組に、歌人の俵万智、山口もえが出演。親心を詠む「冬の育児短歌会」を実施した。

俵が高く評価した、横澤が作った短歌とは…。

【映像】藤本美貴の短歌も俵万智「すごく愛があっていい」と高評価

今回は、人気企画「育児短歌スペシャル」の第3弾。“夏の育児短歌”に挑戦した前回に続き、“冬の育児短歌”を出演者たちが披露した。

横澤が詠んだのは、子どもにジャンパーを着せるときの様子を描いたもの。

「ファスナーを 上にあげたい 3歳児 はめる私は 上にあげない」

横澤の娘は「とにかくチャックを自分で上げたい」というこだわりがあるそう。ただし、最初に噛み合わせる部分は自分ではできないため、横澤がファスナーをはめてあげるが、そのまま上げてしまうと「私が上げたかったのに！」と大騒ぎになってしまうのだという。

「ただはめただけだとすぐ取れちゃうから、こちらでファスナーをある程度は上げるけど、少しだけ上げたのを見て娘は『お母さんやんないで！』みたいな感じになる」と横澤は苦笑する。ジャンパーを着る季節になると、そんなやりとりが毎朝繰り広げられるため、冬といえば「ファスナーの季節がきたな」と思うのだそうだ。

この短歌を俵は絶賛。「“上にあげたい”と“上にあげない”、たった1文字違いでお子さんと自分の対比がすごくうまくできていて、バッチグーポイントです」と高く評価した。

藤本も「確かにラップみたいだもんね」とうなずくと、「もしかしたらラッパーって短歌上手なのかな」とも。

これに俵が「ラップと短歌は共通するところありますね。言葉の響きを大事にしますし」と答えると、横澤が「次回はCreepy Nutsさんに来てもらって…」と提案しスタジオの笑いを誘った。