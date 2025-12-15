秋田市で「クマと人の共生を学ぶ」と題した講演会が開かれ、狩猟文化に精通した専門家などがクマを巡る現状と将来的な対策の在り方について指摘しました。



市街地でのクマの大量出没を受けて、秋田市文化創造館が、正しい知識を身に付けるとともにこの現状とどう向き合っていくべきなのか考えてほしいと開いた講演会。



近藤麻実さん

「おそらくカキに依存したクマがですね人の生活圏に多くいつまでもいるという状況が生まれていてその結果、他の食物資源と接触する機会が増えたんだろう」「ギンナンにも気付かれ始めたというのが今年の秋です」「ギンナン、そこらへんの街路樹、公園、そういったところにありますよね、もっと深刻になっていきますのでそれを止めたいわけです」





県自然保護課の近藤麻実さんは、こうしたいわゆる「食べ放題」の状態を止めない限り、クマは人の生活圏に出没し続けると警鐘を鳴らしました。狩猟文化に精通する専門家、田口洋美さんも有害駆除だけに頼らない対策の必要性を指摘します。東北芸術工科大学名誉教授 田口洋美さん「今は10日とか2週間くらい（市街地に）平気でいるんですよ。それがなぜかって言ったら我々が抵抗してないからですよ。抵抗したとしてもそのメッセージが彼らに伝わっていなんですよ」出没に対する「抑止力」となる狩猟、そして人とクマのすみわけを図るゾーニングが重要になるという認識を示しました。訪れた人たちはクマと人の「適切な距離感」を取り戻すことが共生へとつながること、そして、迅速な情報共有ややぶの刈り払いといった個人や地域で取り組める対策の重要性についても確認しあいました。