¡ÚÆÃ½¸¡Û½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¡ª½÷»Ò±ØÅÁ¡¦²£¼êÀ¶ÎÍ³Ø±¡¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ë¤«¤±¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¡¡¹â¹»¥¹¥Ýー¥Ä①¡¡½©ÅÄ
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¹â¹»¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£½µ¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¥Áー¥à¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï±ØÅÁ¤Î½÷»Ò²£¼êÀ¶ÎÍ³Ø±¡¤Ç¤¹¡£
½éÍ¥¾¡¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÕÅ¾¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÀÚÉä
²£¼êÀ¶ÎÍ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë±ØÅÁ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£
¾®¾¾Áó¼ç¾
¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬Ã£¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò»Ä¤µ¤º½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷»Ò¤Ï5¿Í¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤Îµ÷Î¥21.0975㎞¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿²£¼êÀ¶ÎÍ¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÍ£°ì¤Î3Ç¯À¸¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®¾¾Áª¼ê¤¬2¶è¤Ç2°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤ò¥ー¥×¡£
¥¢¥ó¥«ー¤Î1Ç¯À¸º´Æ£´õ¤Ï2°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ä
²æËý¤Î¥ìー¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤¹¡£
¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö1Ãå¤Ï²£¼êÀ¶ÎÍ½éÍ¥¾¡¡×
²£¼êÀ¶ÎÍ¤Ï25ÉÃº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸åÇÚ¤«¤é¸«¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤Ï¡Ä¡©
¥ìー¥¹¸å¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®¾¾ÁóÁª¼ê¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤Þ¤Ç3½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¥Áー¥à¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÌÛ¡¹¤È½àÈ÷±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ê¤Î¤«¡¢2Ç¯À¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éôô¥Áª¼ê
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×
ÏÂÀôô¥²»Áª¼ê
¡Ö·ë¹½¼«Ê¬¤Ë¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤½¤³¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
·§Ã«·ëæÆÁª¼ê
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤ÆÁêÃÌ¤È¤«¤â¤·¤ä¤¹¤¤ÀèÇÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¶¶°ì²ÓÁª¼ê
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤À¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×
ÄÚ°æ»Ë¼ù´ÆÆÄ
¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â¥Áー¥à¤Î»ö¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ë»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÈ¯Ç®¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÅÄÂ¼½¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤¨¡©¡ª È¯Ç®¡©¡×
Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î»×¤¤¤¬¾®¾¾Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Å°µ¡¢ÀÕÇ¤¡Ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»×¤¤
¾®¾¾Áó¼ç¾
¡ÖµîÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ë½Å¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÈ¯Ç®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÎÀèÇÚ Â´¶ÈÀ¸¤ÎOG¤ÎÊý¤È¤«¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶áÇ¯¡¢¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿²£¼êÀ¶ÎÍ¡£
¾®¾¾Áª¼ê¤Ï1Ç¯À¸¤Î¤È¤¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤¿1¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï2°Ì¡£
¤·¤«¤·µîÇ¯¤Ï¡¢½Å°µ¤«¤éÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ìー¥¹¤ò¼Âà¡£¥Áー¥à¤Ï4°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥ìー¥¹½ªÎ»¸å¡¢Ç®¤Ï¼«Á³¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅòÂô»Ô½Ð¿È¤Î¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢Ä¹µ÷Î¥¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸³ØÇ¯¤Ç¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ìー¥¹Ä¾Á°¤ËÇ®¤¬½Ð¤ÆÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÚ°æ´ÆÆÄ
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤«¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¸åÈ¾¤«¤éºÇ¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ã¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÎÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥Ï¥¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡¢1Ç¯´Ö¡£
¢£ÃÏÆ»¤Ç¥Ïー¥É¤ÊÎý½¬Â³¤±¡ÄºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ø
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ìー¥¹ËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾¯¤·¤¤Ä¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ìー¥¹¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç1500m¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
1ËÜÌÜÁö¤ê½ª¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤Î70ÉÃ¸å¡¢¤¹¤°¤Ë2ËÜÌÜ¤Î1500m¡£
¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢3ËÜÌÜ4ËÜÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ®¤¯¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë1500m¤ò4ËÜÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç·×6¥¥í¤òÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï350m¤ò¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
350m¤ò6ËÜÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤É¤óÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
ÄÚ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÁÈ¤ß¡¢Á´°÷¤Î¥Úー¥¹¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÇÁö¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤Ç¥Ïー¥É¤ÊÎý½¬¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¾¾Áó¼ç¾
¡ÖÁ´¸©¤è¤ê¤â1Ê¬½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Ê¬¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÔÂçÏ©¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤â¡¢ÀäÂÐÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Þ¤¿µîÇ¯¤È¤«º£Ç¯¤È¤«¼Ú¤ê¡Ä¸åÇÚ¤Ë¤â²áµî¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤âÀèÀ¸¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ÎÁö¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¢ÅÔÂçÏ©¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
1¿Í¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¤ò1Ê¬½Ì¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ØÅÁ¤Ê¤Î¤Ç¾®¾¾¤µ¤ó¤È¡¢1¡¢2Ç¯À¸4¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤ÆÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¼êÀ¶ÎÍ¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ÎÉñÂæµþÅÔ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢16Æü¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï21Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ç¤¹¡£