プロ野球・阪神タイガースの新人選手入団発表会が大阪市で行われ、ドラフトで3位指名を受けた岡山市出身の岡城快生選手が意気込みを語りました。

「中学生の入学式の時に初めて学ランを着たときのように、これからの期待と少しばかりの不安を感じています。一番、センターでスタメン出場をするということを目標に頑張っていきたい」

6人の新人選手とともに真新しいユニフォームに袖を通して入団発表会に臨んだ岡城快生選手です。一宮高校出身で筑波大学の岡城選手は、50メートル5秒82、俊足巧打が魅力の外野手です。背番号は34をつけるということです。

「ヒットを打ったら、『Tポーズ』という筑波の頭文字をとって『Tポーズ』というのをやっていたので、それがタイガースでもあてはまるので、ヒットを打てたら、塁上で『Tポーズ』をしたい」



プロ野球はセ・リーグ、パ・リーグともに来年3月に開幕します。