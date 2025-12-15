

12月第2週の上昇率ランキングトップの「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド（クロスオーバー・グロース）」は、外国投資証券への投資を通じて主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資しています。2位の「ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」と3位の「 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」は、トヨタ自動車およびそのグループ会社全体の動きを捉える為にトヨタ自動車株式の投資比率を約50％とし、残りの約50％をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資しています。



下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）」は3014円、2位の「グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）」は3000円、3位の「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）」は2000円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +7.94％ ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド（クロスオーバー・グロース）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +6.32％ ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



3位 +6.32％ トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -22.70％ 日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 -18.03％ グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



3位 -16.20％ グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



株探ニュース

