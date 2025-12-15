ＳＡＮＥＩ <6230> [東証Ｓ] が12月15日大引け後(17:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の64円→69円に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、資本コストや株価を意識した経営を強化し、株主価値の最大化に努めています。その中で、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけ、業績や将来の資金需要などを総合的に考慮しつつ、年2回の累進配当を実施することを基本方針としております。この度、当社は2025 年12 月に上場5周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様のご支援の賜物と心より感謝の意を表し、上場5周年記念配当を実施することとなりました。つきましては、2026年3月期期末の配当金につきましては、2025 年5月2日公表の1株当たり普通配当32円に記念配当5円を加えた、1株当たり37円と上方修正いたします。

