[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇106銘柄・下落105銘柄（東証終値比）
12月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは239銘柄。東証終値比で上昇は106銘柄、下落は105銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8894> レボリュー 74 +17（ +29.8%）
2位 <3565> アセンテック 1605 +300（ +23.0%）
3位 <3902> ＭＤＶ 642 +100（ +18.5%）
4位 <5888> Ｄサイクル 3950 +550（ +16.2%）
5位 <5535> ミガロＨＤ 395.3 +53.3（ +15.6%）
6位 <5721> Ｓサイエンス 193.9 +21.9（ +12.7%）
7位 <5136> トリプラ 1835 +187（ +11.3%）
8位 <4917> マンダム 2798.9 +279.9（ +11.1%）
9位 <3475> グッドコムＡ 1216 +98（ +8.8%）
10位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 500 +39（ +8.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 21 -16（ -43.2%）
2位 <6093> エスクロＡＪ 159 -39（ -19.7%）
3位 <6592> マブチ 2400.1 -470.4（ -16.4%）
4位 <3479> ＴＫＰ 1588 -197（ -11.0%）
5位 <278A> テラドローン 2070 -225（ -9.8%）
6位 <3134> Ｈａｍｅｅ 477 -46（ -8.8%）
7位 <7162> アストマクス 211 -16（ -7.0%）
8位 <7683> ＷＡ 1314 -77（ -5.5%）
9位 <3169> ミサワ 650.1 -37.9（ -5.5%）
10位 <442A> クラシコ 2165 -118（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6326> クボタ 2329.5 +73.5（ +3.3%）
2位 <5706> 三井金属 17493 +183（ +1.1%）
3位 <8801> 三井不 1837 +13.5（ +0.7%）
4位 <6361> 荏原 3800 +26（ +0.7%）
5位 <8053> 住友商 5410 +37（ +0.7%）
6位 <6857> アドテスト 19520 +70（ +0.4%）
7位 <5401> 日本製鉄 605.8 +1.8（ +0.3%）
8位 <6472> ＮＴＮ 376.3 +1.0（ +0.3%）
9位 <5803> フジクラ 17730 +40（ +0.2%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5100 +10（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3086> Ｊフロント 2220.5 -11.0（ -0.5%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1307.5 -6.0（ -0.5%）
3位 <8267> イオン 2441 -11.0（ -0.4%）
4位 <4902> コニカミノル 724.3 -3.0（ -0.4%）
5位 <4661> ＯＬＣ 2856 -10.5（ -0.4%）
6位 <9984> ＳＢＧ 16770 -60（ -0.4%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 655 -2.1（ -0.3%）
8位 <6506> 安川電 4898 -15（ -0.3%）
9位 <8031> 三井物 4584 -13（ -0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1605 -4.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
