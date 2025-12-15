　12月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは239銘柄。東証終値比で上昇は106銘柄、下落は105銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8894>　レボリュー　　　　　 74　　 +17（ +29.8%）
2位 <3565>　アセンテック　　　 1605　　+300（ +23.0%）
3位 <3902>　ＭＤＶ　　　　　　　642　　+100（ +18.5%）
4位 <5888>　Ｄサイクル　　　　 3950　　+550（ +16.2%）
5位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　395.3　 +53.3（ +15.6%）
6位 <5721>　Ｓサイエンス　　　193.9　 +21.9（ +12.7%）
7位 <5136>　トリプラ　　　　　 1835　　+187（ +11.3%）
8位 <4917>　マンダム　　　　 2798.9　+279.9（ +11.1%）
9位 <3475>　グッドコムＡ　　　 1216　　 +98（　+8.8%）
10位 <3415>　Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　500　　 +39（　+8.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　 21　　 -16（ -43.2%）
2位 <6093>　エスクロＡＪ　　　　159　　 -39（ -19.7%）
3位 <6592>　マブチ　　　　　 2400.1　-470.4（ -16.4%）
4位 <3479>　ＴＫＰ　　　　　　 1588　　-197（ -11.0%）
5位 <278A>　テラドローン　　　 2070　　-225（　-9.8%）
6位 <3134>　Ｈａｍｅｅ　　　　　477　　 -46（　-8.8%）
7位 <7162>　アストマクス　　　　211　　 -16（　-7.0%）
8位 <7683>　ＷＡ　　　　　　　 1314　　 -77（　-5.5%）
9位 <3169>　ミサワ　　　　　　650.1　 -37.9（　-5.5%）
10位 <442A>　クラシコ　　　　　 2165　　-118（　-5.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6326>　クボタ　　　　　 2329.5　 +73.5（　+3.3%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　17493　　+183（　+1.1%）
3位 <8801>　三井不　　　　　　 1837　 +13.5（　+0.7%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　　 3800　　 +26（　+0.7%）
5位 <8053>　住友商　　　　　　 5410　　 +37（　+0.7%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　19520　　 +70（　+0.4%）
7位 <5401>　日本製鉄　　　　　605.8　　+1.8（　+0.3%）
8位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　376.3　　+1.0（　+0.3%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　　17730　　 +40（　+0.2%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5100　　 +10（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3086>　Ｊフロント　　　 2220.5　 -11.0（　-0.5%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1307.5　　-6.0（　-0.5%）
3位 <8267>　イオン　　　　　　 2441　 -11.0（　-0.4%）
4位 <4902>　コニカミノル　　　724.3　　-3.0（　-0.4%）
5位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2856　 -10.5（　-0.4%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　16770　　 -60（　-0.4%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　655　　-2.1（　-0.3%）
8位 <6506>　安川電　　　　　　 4898　　 -15（　-0.3%）
9位 <8031>　三井物　　　　　　 4584　　 -13（　-0.3%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1605　　-4.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

