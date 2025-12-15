１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。



道東を中心に停電被害が出ています。



釧路市内から中継です。



先ほどまで停電が続いていた、釧路市益浦の住宅にお邪魔しています。



まもなく夕食の時間を迎えるということで、このようにロウソクを準備していましたが、およそ１０分ほど前に停電が回復しました。



およそ１２時間ぶりの回復です。





坂本恵美子さんにお話を伺います。何時ごろ停電になったんでしょうか？（坂本恵美子さん）「朝５時です」どうやって停電と気がつきましたか？（坂本恵美子さん）「トイレ行った時にもう消えたから。トイレしてすぐ脱衣場行ったら点いたり消えたりして、そして慌てて着替えをして、そしてわかりました」およそ１２時間くらい停電されていたということですが、暖房とかは大丈夫ですか？（坂本恵美子さん）「暖房はガスつけたんだけど、ガスストーブ。それで間に合わないもんだから、孫がこの灯油ストーブを買ってきてくれたんです」家の中あったかい状態でいいですね。１２時間停電になったということで、電気についてはどのように今感じていますか。（坂本恵美子さん）「昔だったら暖房生活もしたんですけど、今そんな状態でない。本当に電気のありがたさってしみじみ思いました」釧路市内では停電のため避難所を４か所開設しているということで、午後４時現在１人の方が避難しているということです。