MBS『オールザッツ漫才2025』概要を発表…12・28深夜の放送に 松井ケムリ登場、島田珠代や笑い飯の名前も【企画一覧・ネタバトル参加者】
MBSは、12月28日深夜0時27分から、年末恒例の生放送お笑い特番『オールザッツ漫才2025』を放送（関西ローカル）すると発表した。
【写真】『オールザッツ漫才2025』MCを務める見取り図
1990年から続くお笑い番組であり、関西の年末の風物詩とされる伝統の賞レース。大みそかまで残り半月となり、ついに解禁となった。12月28日深夜〜29日朝の放送となる。
今年のMCは昨年に引き続き「見取り図」が担当 。総勢35組以上の若手芸人がしのぎを削るネタバトルに加え、今年は「デスゲーム」をテーマにした新感覚のコーナーに令和ロマン・松井ケムリとKOC王者ロングコートダディが参戦する。
さらに『THE SECOND』王者による敗者慰安企画など、 深夜の生放送ならではの予測不能な笑いを届ける。
きょう15日から生放送の観覧募集をスタート。12月19日当日消印有効。
■『 オールザッツ漫才2025』
2025年12月28日（日）深夜0時27分〜29日午前5時
1）「スタア誕生！オールザッツ1分間ネタバトル」
今年のネタバトルには、カベポスター、天才ピアニスト、フースーヤ、ダブルヒガシら実力派から、テレビ初登場の超若手まで総勢35組が参戦。たった1分のネタで人生を変えるニュースターは現れるのか!?
参加者（35組）※芸歴順
ヘッドライト／ヤンシー＆マリコンヌ／マイスイートメモリーズ／デルマパンゲ／ダブルアート／アイラブ地球／オーサカクレオパトラ／牛ぺぺ／モンスーン／ネイビーズアフロ／スナフキンズ／茜250cc／隣人／豪快キャプテン／ジョックロック／たくろう／カベポスター／ダブルヒガシ／ドーナツ・ピーナツ／高関優／天才ピアニスト／フースーヤ／重谷ほたる＆小林ゆう／タレンチ／cacao／どんちっち／ぐろう／シスター／オニイチャン／シカノシンプ／清川雄司／例えば炎／釈迦虎／生姜猫／インディゴの豚
2）「見た目だけで見極めろ！芸人代理ゲーム」
「自らの力のみで笑いを取りすぎている罪深き芸人たち」を集め、贖罪の場として設けられたデスゲーム企画。
MCの見取り図・KOC王者ロングコートダディ、そして東京から初参戦の令和ロマン・松井ケムリが、見た目とわずかな情報だけを頼りに“全く知らない若手芸人”を指名。ウケなければ代わりに罰を受けるまさに代理戦争が勃発する。ゲームマスターは浅越ゴエが務める。
参加者※芸歴順
浅越ゴエ／見取り図／ロングコートダディ／令和ロマン・ケムリ ほか
3）ギャロップ＆ツートライブの「BAR 世冠度（セカンド）」
ネタやコーナーでスベってしまった芸人が救いを求めて訪れるBARがオープン。マスターと常連客に扮するのは、『THE SECOND』王者のギャロップとツートライブ実体験に基づく深みのあるアドバイスで傷ついた若手を慰める。
ギャロップ、ツートライブ
4）「ここにもあった！大阪・関西ウラ万博」
浅越ゴエが、突如茶屋町に現れた「大阪・関西ウラ万博」に潜入！緑色の謎キャラ「リョクリョク」や建設中のパビリオン、ユスリカ飼育員など、本家を彷彿とさせるキャラクターが続々登場。死んだ目の藤崎マーケットによる盆踊りや偽Adoも巻き起こる狂気の会場から、爆笑の生中継をお届け。「もう一つの万博」の衝撃的な全貌とは！
浅越ゴエ／ギャロップ・林／レイザーラモンRG／スマイル／藤崎マーケット／ダブルアート・タグ／セルライトスパほか
5）「Chayamachi's That's Geinin（チャヤマチズ・ザッツ・ゲイニン）」
茶屋町で開かれるオールザッツ芸人によるパフォーマンスショー。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー進行のもと、西川忠志、島田珠代、レイザーラモンRGといった“クセ強”メンバーが、若手芸人を巻き込んで一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
西川忠志／島田珠代／笑い飯／レイザーラモンRG／スマイル／藤崎マーケット・田崎／ツートライブ／セルライトスパほか
