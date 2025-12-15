患者の医療費負担を軽くするため、月ごとの自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」をめぐり、厚労省の専門委員会は15日、新たな見直し案を了承しました。長期的に治療が必要な患者に配慮した形です。

高齢化や高額な薬の開発などで医療費が増え続けるなか、政府は去年、制度維持のために、患者の自己負担額を引き上げることを一度決めましたが、患者団体などからの強い反対の声を受け、ことし3月に撤回。その後、改めて制度の見直しについて検討してきました。

その議論を続けてきた厚労省の専門委員会は15日、新たな見直しの案として、長期で治療が必要な患者への配慮から、患者が直近12か月以内に制度を3回利用した場合、4回目からの負担が減る「多数回該当」については負担上限額を据え置くことや患者負担の年間の上限額を新たに設けることなどを盛り込んだ内容が了承されました。

制度見直し案ではこのほか、負担の急増を防ぐために上限額を決める「所得区分」を今より細分化することや、70歳以上の高齢者について外来受診時の負担が減る「外来特例」については、ひと月や1年の自己負担の上限額を引き上げることなどが盛りこまれました。

見直しにあたっては、低所得の患者について特に配慮する方針も明記されました。厚労省は今後、ほかの医療保険制度の見直しと足並みをそろえながら具体的な負担額について決めるとしていて、新たな制度は来年夏以降に施行する方針です。