¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£µÆü¡¢²ñ´üËö¡Ê£±£·Æü¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î¿ùµ×Éð»²±¡µÄ°÷¤Ï¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î£³ÅÞ´Ö¤Ç¡Ö£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¸¡Æ¤¾õ¶·¤«¡££³ÅÞ¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢£³ÅÞ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¸«²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÊý¤Ë£²Ëü±ß¤«¤é£´Ëü±ß¤¬¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê£³ÅÞ´Ö¤Ç¡Ë¶¨µÄÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï²ÝÀÇºÇÄã¸Â£±£¶£¸Ëü±ß¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤äÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÄÏÀÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢À¯ÅÞ´Ö¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÃÇ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Æ¯¤¹µ¤¨¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤¬ÆÏ¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
