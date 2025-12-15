雪景色のムーミン谷を冒険するゲーム「ムーミントロール：冬のぬくもり」の体験版が配信中
【ムーミントロール：冬のぬくもり 体験版】 12月14日 配信開始
Hyper Gamesは、PC用ゲーム販売プラットフォームSteamにて「ムーミントロール：冬のぬくもり」の体験版を12月14日に配信を開始した。
本作はトーベ・ヤンソン氏の「ムーミン谷の冬」に基づいた物語をベースとしたアドベンチャーゲームで、「スナフキン：ムーミン谷のメロディ」の開発チームが手がける最新作となっている。
雪景色のムーミン谷を舞台に冬眠中に目が覚めてしまったムーミントロールが誰かそばにいてくれる人を見つけて、冬を追い払いたいと思い、仕方なく未知の世界へと歩き出す。
雪景色のムーミン谷を冒険する『ムーミントロール：冬のぬくもり』体験版がSteamで配信開始！❄️ムーミントロールと一緒に、雪景色のムーミン谷の冒険へ出かけてみませんか？『スナフキン：ムーミン谷のメロディ』開発チームによる最新作です✨https://t.co/DZveDrXiMZ- ムーミン公式 (@moomin_jp) December 14, 2025
(C) Moomin Characters TM