【ムーミントロール：冬のぬくもり 体験版】 12月14日 配信開始

Hyper Gamesは、PC用ゲーム販売プラットフォームSteamにて「ムーミントロール：冬のぬくもり」の体験版を12月14日に配信を開始した。

本作はトーベ・ヤンソン氏の「ムーミン谷の冬」に基づいた物語をベースとしたアドベンチャーゲームで、「スナフキン：ムーミン谷のメロディ」の開発チームが手がける最新作となっている。

雪景色のムーミン谷を舞台に冬眠中に目が覚めてしまったムーミントロールが誰かそばにいてくれる人を見つけて、冬を追い払いたいと思い、仕方なく未知の世界へと歩き出す。

(C) Moomin Characters TM