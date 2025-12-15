順調交際のヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター、レッドカーペットにそろって登場＆弾ける笑顔
順調交際が伝えられるヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、最新作『Song Sung Blue（原題）』のプレミアに揃って来場し、弾ける笑顔を見せた。
【写真】レッドカーペットで寄り添い笑顔を見せるヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター
DailyMailによると、現地時間12月11日ニューヨークで開催された『Song Sung Blue』のプレミアに、2人が揃って来場。ヒューは、黒いスーツに白いドレスシャツ、黒いネクタイを合わせたシックなルック。サットンは、シルバーの飾りをあしらったネイビーのミニ丈ドレスをまとい、シアーな黒タイツとシルバーのバックル付きパンプスで美脚を披露し、2人で寄り添ってとびきりの笑顔を見せていたようだ。
2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演した2人は、今年1月、カリフォルニア州サンタモニカにて堂々と手をつないで歩く様子をキャッチされ、それまで極秘にしてきた関係をオープンに。以来順調交際が伝えられる。
その一方で、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと2023年に離婚し、サットンも映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
2人は10月に行われた本作のプレミアでレッドカーペットデビューを果たし、11月にはヒューのインスタグラムにサットンが初登場。舞台に立つ彼女の姿をシェアしたヒューは、「ホリデーシーズン中に、カフェ・カーライルでパフォーマンスを行うサットン…まさにニューヨークのアイコニックな夜です！ 本当に魔法のよう」と愛情たっぷりに綴っていた。
