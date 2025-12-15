【ユニクロの赤】がおしゃれ！ コーデの差し色にしたい♡「おすすめアイテム」

今季のトレンドとして注目のカラーのひとつ、赤。挑戦したいとは思っていても、派手見えしそうでスタイリングに取り入れるのを躊躇している人も多いのでは？ そんな人に、今回は【ユニクロ】からおすすめの赤アイテムをご紹介。パッと目を引く発色で、いつもの装いに一点足すだけで着こなしがぐっと新鮮に見えそうな差し色として貢献してくれそうなアイテムが揃っています。大人コーデにもすっとなじみそうなトップスや小物をピックアップしました。

鮮やかレッドで着こなし華やぐショート丈セーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

パッと目を引く鮮やかな赤が魅力のクルーネックセーターは、差し色にするだけでコーデがぐっと華やかに。素材はコットン100%で、やわらかな着心地と肌ざわりも魅力。スウェットのようなデザインとシルエットだから、きれいめに寄せすぎず程よくカジュアルダウンした着こなしも狙えます。ショート丈で「どんなボトムスとも合わせやすい」（公式サイトより）ので、この冬重宝しそう。

大人な赤が映える上品シルエットのリブニットワンピ

【ユニクロ】「メリノブレンドワイドリブニットワンピース」\4,990（税込）

落ち着いた赤が採用されたリブニットワンピース。クルーネックのシンプルなデザインがどこかクラシカルな印象で、赤アイテムでも大人っぽく着られそうなのが魅力です。一着で主役級の存在感を放つところ、あくまでも赤を差し色として用いるならアウターやマフラー、ブーツをモノトーンなど暗めの色で揃えるのが吉。適度なフィットアンドフレアで重ね着の窮屈感も少なくて済みそうです。

差し色にも防寒にも頼れるヒートテックのマフラー

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

レッド × ブルーのタータンチェックが目を引くマフラーは、冬コーデの差し色にぴったり。シンプルなコーデにさらっと合わせるだけで、コーデが一気に華やぎそうなアイテムです。吸湿発熱機能を有するヒートテックのアイテムなので、真冬には手放せない存在になるかも。繊維の細いウール混で「天然素材の風合いを楽しみながらも、チクチクしにくい」（公式サイトより）のが特徴。

手元にパッと華やぎをプラスする赤グローブ

【ユニクロ】「カシミヤニットグローブ」\3,990（税込）

鮮やかな赤が手元のアクセントになるグローブ。シンプルな装いの日でも、赤がさりげなく映えてくれるかも。素材にはやわらかなカシミヤを使用していて、装着した瞬間からふんわりあたたかく包み込んでくれそう。毛玉を抑える加工で手洗い可能に、立体編みでフィット感をアップ、サイズバリエーションの追加など、旧モデルからのアップデートが多くなされているアイテムです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki