広島は１５日、広島市内で新入団選手発表会見を行い、ドラフト７位・高木快大投手（中京大）は１１月１５日に右肘の側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けていたことを明かした。最速１５３キロ右腕は今年５月に右肘を痛めたが、球団は「肘の不調がなければ、ドラフト上位指名が確実視された」と評価する逸材。この日の朝に固定具が外れたばかりで「できるなら一日でも早く。入団会見の後にという話もあったのですが、一日でも早くさせてもらいました」と経緯を語った。

患部の状態が良くないことは自身でも把握していた。１１月５日に仮契約を結び、翌６日に球団のメディカルチェック。同手術を勧められ、「カープのメディカルチェックがセカンドオピニオンのような感じになり、改めてダメだと分かった」と決断した。１年目の登板は絶望的。「２年目の春のキャンプからしっかり投げられるように。焦るとは思うけど、トレーナーさんからも『焦らなくていいよ』と言われています。焦る中で、焦らずに」と冷静な目標を立てた。

１年前の１１月１５日にも右肘のクリーニング手術を受けた右腕。「２年連続で（手術が）同じ日でした」と苦笑いしながら、気持ちは前向きだ。「カープのエースになれるように」と宣言。現エースの森下に憧れており、自ら「フォームも似ていると思います」と語る男は大きな将来を見据えた。