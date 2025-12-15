純烈が、2026年2月4日に新曲「ありがとう」とアルバム『純烈のラジオレター！〜純烈15周年メンバーベストセレクション〜』を同時リリースすることを発表した。

本発表は、本日、スーパー銭湯アイドルとして関東の新拠点となっているよみうりランド・HANA・BIYORIのライブにてアナウンスされた。

「ありがとう」は、リーダー・酒井一圭が初めて表題曲の作詞に挑戦した楽曲とのこと。同アルバムは、メンバーそれぞれが15曲を選び、ラジオDJ風に1曲ずつ思い出やその曲にまつわるエピソードなどを語りながら紹介しているベストセレクションアルバムになっているという。

純烈は2025年の年末で紅白歌合戦には8年連続出演となるNHK紅白歌合戦、そして日本レコード大賞では7年連続となる優秀作品賞を受賞しているが、リーダーの酒井一圭は「来年の年末、この新曲で出演できるように2026年も頑張っていきたいので皆様もぜひリリースされるのをお楽しみに！」と意気込みを語った。

また、開業時のテープカットなどのセレモニーに参加し、2024年からは公式アンバサダーも務めている花景の湯／HANA・BIYORIから純烈のコラボグッズも販売されることも発表した。ライブの日に使えるチケットケースや応援うちわ、温泉で使えるサウナマットやサウナハット、日常で使えるシールや御守などバリエーション豊かなラインナップになっているといい、詳細は年明けにHANA・BIYORIの公式サイトにアップされる。

■ニューシングル「ありがとう」 2026年2月4日（水）発売 【Aタイプ】CRCN-8813 定価:￥1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.あれから二年と三ヶ月

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.あれから二年と三ヶ月（オリジナル・カラオケ） 【Bタイプ】CRCN-8814 定価:￥1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.赤い薔薇 青い薔薇

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.赤い薔薇 青い薔薇（オリジナル・カラオケ） 【Cタイプ】CRCN-8815 定価:￥1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.あの頃、世田谷線で

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.あの頃、世田谷線で（オリジナル・カラオケ）

■アルバム『純烈のラジオレター！〜純烈15周年メンバーベストセレクション〜』 2026年2月4日（水）発売

CRCN-41563/64/65 ￥5,000（税込） DISC1：白川裕二郎セレクション

1.涙の銀座線

2.それからの夕子さん

3.キサス・キサス東京

4.スターライト札幌

5.星降る夜のサンバ

6.忘れていいのよ

7.たそがれの銀座

8.純烈一途（歌：友井雄亮）

9.六本木は嫌い（歌：小田井涼平）

10.そして女

11.ラブ・アゲイン

12.そっと涙のラプソディ

13.ジグザグ

14.今夜 涙じゃ帰れない（歌：純烈 with 横山田ヒロシ、港町タカシ）

15.純烈のハッピーバースデー DISC2：酒井一圭セレクション

1.言葉足らずのメロディ

2.勇気のペンライト

3.キミとボク

4.NEW(入浴)YORK

5.愛が裁かれるとき

6.We are SAUNNER

7.とうほくであったまろう

8.馬…夢ひとつ

9.REALITY 1.0

10.サヴァイヴァルダンサー

11.純烈のダイナマイトソウル

12.心のままに（歌：純烈＆前川 清）

13.僕に残された時間はどのくらいあるだろう

14.Ｔシャツとパーカー

15.純烈魂 DISC3：後上翔太セレクション

1.SAYONARA SAPPORO

2.愛のハンカチ

3.真実・愛ホテル

4.グッときちゃうよね

5.みんなで踊ろう！

6.また逢う日のために

7.真っ赤な2人（歌：純烈＆長井 短）

8.銭湯巨神 純烈王

9.いつまでも忘れないから

10.色・恋・沙汰

11.Bang Bang Bang

12.ミラクル太陽

13.星降る夜のサンバ

14.たそがれの銀座

15.愛でしばりたい