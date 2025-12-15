J百年構想リーグ

Jリーグは15日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグについて、地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。J2・J3クラブのグループ編成を巡って「思ってたのと違うー」「予想外すぎる」と驚きの声が続出した。

Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。J2・J3の全40クラブは4グループ（EAST-A、B＆WEST-A、B）に各10チームが振り分けられた。

ネット上ではグループ編成に反響が続々。とりわけ注目を集めたのは、JFLから滋賀県初のJリーグ入りを決めたレイラック滋賀の配置だ。九州・沖縄、中国県勢で固められたWEST-Bおいて、関西圏のチームが唯一組み込まれ「滋賀はここなのが一番びっくりした笑」「思ってたのと違うー」「予想外すぎる」「九州リーグに入れられたぞ鳥取と滋賀」といった反応があった。

さらに、「関西在住富山サポワイ、大歓喜」「なんで新潟が西で岐阜が東なんだよ」「高知サポ新潟遠征に行きたいけど家族が許してくれるか（笑）」「バスツアーを組むほどに難所だった宮崎→鳥取がしれっと同組で、ちょっと同情する」「薄給OLには辛いよ？」「新潟までどうやって行こうかしら」など今から遠征を想像する声が多く上がった。

なお、Jリーグ公式サイト上では、グループ編成の条件3つを掲載している。

＜条件1＞

降雪地域のクラブ（2月及び3月に降雪を理由にホームスタジアムにて試合が開催できないとJリーグが認めたクラブ)は、1グループ最大4クラブとする

※対象クラブ：札幌、八戸、仙台、秋田、山形、福島、松本、長野、新潟、富山、金沢、鳥取

＜条件2＞

同じ都道府県のクラブは、同じグループとする

＜条件3＞

その他、可能な範囲で、都道府県外の地域特性を考慮する

各クラブは地域リーグラウンドを実施。その後、プレーオフラウンドでは、各グループ同順位同士のチームによる対戦で最終順位を決める。



