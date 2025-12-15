滋賀新聞GovTechイノベーションズ株式会社と有限会社アナログエンジンのグループが、スマートグラスとAI画像解析、位置情報技術を組み合わせた新しい「収集DXプラットフォーム」を開発。

2026年1月より滋賀県および東京都の一部地域にて実証実験を開始し、ごみ収集現場における課題解決とインフラ最適化を目指します。

滋賀新聞GovTechイノベーションズ・アナログエンジン「収集DXプラットフォーム」

実証実験開始時期：2026年1月

実施エリア：滋賀県および東京都の一部地域

開発主体：滋賀新聞GovTechイノベーションズ株式会社、有限会社アナログエンジン

家庭ごみ収集の現場では、数百箇所に及ぶステーションの巡回や短い収集時間により、正確な収集量の把握が困難という課題がありました。

その結果、需要と供給の乖離による「過剰ステーション」や「不足ステーション」の混在が発生。

こうした問題を解決するため、作業員がスマートグラスを装着し、直感的な操作でデータを取得できる新たなプラットフォームが開発されました。

「見る・ワンタップするだけ」の自動記録

本システム最大の特徴は、現場作業員の負担を最小限に抑えた操作性。

作業員がステーション前でごみを視認し、スマートグラスをワンタップするだけで記録が完了します。

取得した映像からAIがごみの量（個数・体積・種別など）を予測し、位置情報と共に日報へ自動記録。

手入力や写真撮影といった従来の工程を排除し、スムーズな収集作業を実現します。

収集量の蓄積によるステーション配置の最適化

蓄積されたデータは、単なる記録にとどまらず、自治体全体の収集インフラ再設計に活用されます。

各ステーションの寄与度を数値化し、居住形態や人口変動に応じた適正数を算出。

ごみ量の偏在を可視化することで、過剰・不足ステーションの是正や収集ルートの最適化、燃料軽減などに貢献します。

経験則や申告頼みだったステーション設置を、科学的根拠に基づいた都市インフラ設計へと進化させる取り組みです。

独自AIによる「ごみ量特化型画像解析」

ごみ特有の形状や積み重なり方に対応するため、独自AIモデルの開発も進行中。

見えない位置に隠れている袋の推定や、コンテナ型ステーションの充填率推定など、現場の「実際の見え方」に特化した高度な解析機能を備えています。

また、作業員の立ち位置による見え方の違いを補正するアルゴリズムや、現場映像から特徴を学習する機能により、多様なステーション形状に対応可能です。

2026年5月の「2026NEW環境展」にて正式リリースを予定している本プラットフォーム。

デジタル化により現場と行政をつなぎ、持続可能なごみ収集インフラの構築を支援します。

滋賀新聞GovTechイノベーションズ・アナログエンジン「収集DXプラットフォーム」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI解析で収集量を自動記録！滋賀新聞GovTechイノベーションズ・アナログエンジン「収集DXプラットフォーム」 appeared first on Dtimes.